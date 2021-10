Oswaldo Sánchez pidió el llamado de la Chofis López a la Selección Mexicana

Para Oswaldo Sánchez la Selección Mexicana debería tomar en cuenta a la Chofis López (Fotos: Instagram @sanoswaldotd / @eduardolopezchofis)

Las recientes actuaciones de Javier Eduardo López han regresado al futbolista al foco de atención de los medios futbolísticos mexicanos. El volante, mejor conocido como “La Chofis”, ha destacado en sus últimos partidos con San José Earthquakes de la MLS, en donde actualmente es dirigido por el estratega Matías Almeyda.

Tal es el auge que está retomando la carrera del ex jugador del Guadalajara, que incluso algunos personajes han comenzando a analizar la opción de que Eduardo sea convocado por Gerardo Martino a la Selección Nacional Mexicana. “Si el Tata ha sido congruente en el tema de que los que estén mejor van a ir a selección, por qué no darle una oportunidad a la Chofis que está levantando la mano”, expresó Oswaldo Sánchez en el programa Futbol Club de la cadena TUDN.

El ex portero mexicano dejó en claro los argumentos para pensar en un factible llamado de Javier López al combinado tricolor. “Está siendo determinante en su equipo, es un tipo que no solamente marca gol, si no que también tiene asistencias, que tiene calidad y la selección tiene pocos jugadores zurdos en su posición. Creo que pudiera ser una opción”, indicó Sánchez.

La Chofis López tuvo momentos irregulares con Guadalajara (Foto: Twitter @Chivas)

Oswaldo es conocido como uno de los últimos referentes de la Selección Mexicana, por lo que generalmente su voz ha contado con mucho peso dentro del balompié nacional. Logró ser considerado en tres mundiales y en Alemania 2006 participó como el portero titular del Tricolor bajo la dirección de Ricardo Lavolpe. En la Liga Mx se consagró campeón con Chivas y Santos, para posteriormente dar un paso al costado del futbol profesional y dedicarse a la televisión deportiva.

La Chofis llegó al conjunto de la liga estadounidense dirigido por Matías Almeyda a comienzos del año 2021. Desde su arribo al club a disputado 23 partidos, en donde ha colaborado con ocho goles y una asistencia. En su paso por la Liga Mx con Chivas, el extremo zurdo registró 24 anotaciones y 12 pases de gol en 191 encuentros.

Fue en el Rebaño Sagrado donde Eduardo López y Almeyda hicieron mancuerna por primera vez. El técnico argentino potenció las habilidades desequilibrantes del extremo y para muchos su mejor versión se dio durante esta etapa con los rojiblancos.

A pesar del buen momento demostrado por el ex jugador de las Chivas de Guadalajara, su carrera ha estado definida por su altibajos tanto dentro como fuera de las canchas. Su calidad seguido llevaba a los expertos a pensar que lograría consolidarse como referente del futbol mexicano, sin embargo, con el paso del tiempo su desempeño dejó mucho que desear.

Eduardo "Chofis" López ha destacado en sus últimos encuentros en la MLS (Foto: Captura de pantalla/ Twitter/ @SJEarthquakes)

Recientemente el futbolista azteca comentó acerca de su futuro, el cual pinta incierto debido a que el contrato de la sesión que lo vincula al conjunto de la MLS está próximo a expirar, por lo que algunos aficionados han pedido su regreso al futbol mexicano.

“Me queda poco de contrato (con San José). Me encantaría que me pudieran comprar. Me gustaría seguir aquí. Mi carta pertenece a Chivas, si me toca regresar me daría mucho gusto. Tengo otra revancha por allá” señaló la Chofis después de su partido contra Real Salt Lake en donde marcó tres anotaciones.

A pesar de que actualmente no se ha especulado sobre alguna intención de Martino por convocar al futbolista zurdo, es una realidad que su temporada en la MLS está dando de qué hablar y pronto podría comenzar a ser considerado para la Selección.

