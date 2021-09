FMF extendió castigo a César Ramos por su polémica actuación en el Clásico Nacional

César Ramos castigado una jornada más en el A2021 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Tal parece que la factura por haber cometido errores en el Clásico Nacional le ha salido muy cara a César Ramos. El silbante mexicano no pitó ningún partido de la jornada 11 de la Liga MX a mitad de semana del torneo Grita México A2021. De la misma manera, no está registrado para estar presente en los partidos de la jornada 12 del fin de semana.

Cabe recordar que Ramos tuvo decisiones polémicas en el partido del fin de semana pasado, cuando las Águilas del América recibieron a las Chivas de Guadalajara. En el desempeño de los noventa minutos el árbitro no marcó dos decisiones que pudieron favorecer al conjunto de Coapa.

La primera decisión que causó dudas fue cuando Cristian “Chicote” Calderón disputó la pelota en un balón dividido contra Jorge Sánchez. El futbolista del club tapatío llegó tarde por el balón lo que causó que la planta de su zapato se recargara en el tobillo y espinilla de Sánchez. El jugador del Nido compartió a través de sus redes la herida que le dejó el Chicote, donde se observaba la marca de los tachones.

César Arturo Ramos fue castigado para la jornada 12 del A2021 del torneo de la LIGA MX (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Ya cuando el partido estaba tenso, una jugada en la que se vieron involucrados Miguel Ángel Ponce y Henry Martín dejó una serie de empujones y reclamos mutuos por parte de los futbolistas. De ese modo Ponce tomó de la cara a Martín y la empujó hacia atrás. El narrador de TUDN, Francisco Villa, calificó el hecho como lamentable “Estuvo a punto de sacarle los ojos”, narró el comentarista deportivo.

Por si fuera poco con las imágenes televisivas que ya eran obvias para la afición, el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio Carter, evidenció a la autoridad del partido del clásico de clásicos. El ex árbitro en su comparecencia semanal ante los medios dijo ”En ambos casos, fue una decisión arbitral, incorrecta”.

Aunado a ello, el ex árbitro afirmó que César Ramos no estuvo programado para ningún partido de la jornada 11. Se esperaba que el castigo fuera levantado y pudiera estar en la jornada siguiente, pero no fue así. La sanción por su actuación en el partido de los equipos más populares de México lo ha dejado borrado de cualquier actuación arbitral.

César Ramos es un árbitro mexicano que ha estado en Copas Mundiales como Rusia 2018 (Foto: REUTERS/Toru Hanai)

Para la decimosegunda fecha del torneo, los partidos más atractivos son el Clásico Tapatío entre las Chivas de Guadalajara y los rojinegros del Atlas. Para este cotejo estará en manos de Fernando Guerrero. Recientemente las autoridades de Guadalajara permitieron el acceso del 50% del aforo, por lo que será un escenario colorido en las tribunas.

El segundo choque que promete es el del América frente a los Pumas de la Universidad. Para este partido el encargado de llevar los noventa minutos es Jorge Antonio Pérez Durán.

César Ramos no es un árbitro inexperimentado, pues recién participó en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Un momento recordado fue cuando amonestó a Cristiano Ronaldo y éste le reclamó de manera airada.

El árbitro mexicano César Ramos estuvo en el mundial de Rusia 2018 (Foto: AFP PHOTO / Luis Acosta)

Recientemente, el árbitro Roberto Orozco recordó una anécdota en la que estuvo vetado para cubrir los partidos del club de Santa Úrsula. Donde dejó en claro que el veto en los partidos sí existe.

En una entrevista con David Medrano, el silbante contó “En 2016 le pité una mano a Miguel Samudio en un partido de Monterrey contra América. Pasó el tiempo, dejé de pitar al equipo y me designaron un partido de León contra América. Me hablaron después y me dijeron que no iba a pitar, cuando pedí una explicación me dijeron que había levantado el teléfono Ricardo Peláez y había pedido que no pitara” afirmó el árbitro.

