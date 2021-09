Por qué Andrés Gudiño podría dejar Cruz Azul para jugar con Chivas

Andrés Gudiño ha contado con varios minutos durante este semestre con Cruz Azul (Foto: Instagram.@andresggp)

La portería de Cruz Azul ha estado bien cubierta durante este semestre futbolístico. Ante la baja por lesión de José de Jesús Corona, los arqueros juveniles Sebastián Jurado y Andrés Gudiño han compartido protagonismo en el arco de la Máquina. Ambos porteros han sido rotados por el entrenador Juan Reynoso en los encuentros de Liga Mx y de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

En especifico, Andrés Gudiño ha contado con grandes actuaciones y mucha regularidad en lo que va de este inicio de competencias y ha tenido un año lleno de alegrías. Apenas el pasado 30 de mayo se consagró campeón del futbol mexicano como parte de la plantilla cementera que levantó la novena estrella de la institución. Posteriormente, con las ausencias de Jesús Corona por lesión y de Jurado por su convocatoria Olímpica, Gudiño se posicionó como el referente titular de la portería azul.

Ante la vuelta de Sebastián Jurado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el gran momento de Gudiño, el profesor Juan Máximo Reynoso decidió no establecer a ninguno de los arqueros como inamovibles del arco. Las rotaciones se han hecho presentes en el arco cementero tanto en la competencia local como en los torneos internacionales.

Gudiño ha sido titular en seis ocasiones durante este semestre de Liga Mx (Foto: Instagram/@andresggp)

Gudiño ha sido titular en seis ocasiones durante el presente torneo Grita México Apertura 2021 y también tuvo participación en algunas de las llaves de eliminación directa de la Concachampions. En ambos torneos su desempeño dejó contentos a la mayoría de aficionados azules.

Sus grandes actuaciones provocaron que comenzaran a circular rumores de un supuesto interés por parte de la directiva de las Chivas por hacerse de los servicios del guardameta. Ricardo Peláez, presidente deportivo rojiblanco, no vería con malos ojos que el arquero mexicano llegara a pelear por un lugar como titular en el rebaño sagrado para la temporada 2022.

Al respecto, el mismo portero ha expresado su sentir sobre este posible traspaso al conjunto tapatío: “Hoy no te puedo decir si es cierto o no, pero si una institución como lo es Chivas, sea cierta o no esa noticia, está hablando así, es porque uno está haciendo bien las cosas. Claro que llega a motivar, siempre hacer bien las cosas motiva”, expresó muy emocionado Gudiño para Telediario de Multimedios Deportes.

Gudiño se encuentra disputando la titularidad con Sebastián Jurado y Jesús Corona (Foto: Instagram/@andresggp)

La competencia en el arco celeste y compartir vestuario con un portero como Jesús Corona ha ayudado a que Gudiño desarrolle de mejor manera sus cualidades y aprenda de un referente en Cruz Azul. “Ha sido una situación increíble estar en una institución como Cruz Azul y entrenando a la par con un portero como lo es Chuy. Es increíble levantarte todos los días para venir a entrenar y tenerlos de compañeros y también esforzándonos y exigirnos el uno al otro”, agregó.

El guardameta de 24 años sabe que actualmente debe enfocarse en hacer las cosas bien con la Máquina para pelear un puesto de titular y posteriormente analizar una posible salida a algún otro club grande de la Liga Mx después de conseguir otro titulo con los cementeros: “Estando en una institución tan grande como es Cruz Azul tenemos que siempre pelear por todo y estar en los primeros lugares”.

Su primer gran momento con los celestes se dio durante la Copa GNP en el verano del año 2020 cuando el portero originario de Mérida sobresalió en la tanda de penales de la final contra Tigres para darle el campeonato a Cruz Azul. Ahora, la situación parece complicada en la disputa con Sebastián Jurado para convertirse en el futuro referente del arco cementero.

