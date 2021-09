El récord que Chivas planea romper en su duelo contra Querétaro

Gudiño ha sido clave para que Chivas pueda romper esta marca (Twitter/@Chivas)

Pese a que el club de Guadalajara no vive el mejor de sus momentos, está a punto de romper uno de los récords más longevos que tiene en sus libros de historia, el no recibir gol en condición de visitante durante más tiempo. Dicha marca fue impuesto por el famoso Campeonísimo en la temporada 1962-1963, quien no logró levantar el título, pero dejó uno de los precedentes más importantes en la historia de la institución.

En el Apertura 2021 Chivas no ha recibido ninguna anotación fuera del Estadio Akron. La defensa del Rebaño Sagrado bloqueó a Puebla, Santos, Rayados, Pumas y a América. Y aunque se piense que esto es meramente positivo, en todos los encuentros fuera de casa solo ha logrado obtener empates.

La cita con la historia sería breve en el Estadio Corregidora cuando se mida a los Gallos Blancos de Querétaro, pues con tan solo 20 minutos, el actual Chiverío podrá llegar al récord. En la 62-63, ese plantel de Guadalajara acumuló 469 minutos sin permitir un gol fuera de su cancha; el nuevo plantel acumula 450 por lo que mantener el cero durante los primeros 20′ será clave para romper la marca.

En el último partido de visitante dejaron en ceros al América (Foto: José Méndez/EFE)

Además de la tendencia de que ningún rival ha podido marcar en casa cuando el Rebaño los visita, en la jornada de mitad de semana, se medirán contra Querétaro, colero de la clasificación y que solo ha marcado cuatro tantos en 10 juegos, lo que los convierte en la peor ofensiva de todas en la Liga MX.

Todo indica a que Chivas podrá llegar a esa marca; sin embargo, en el futbol y especialmente en el balompié nacional nada está escrito hasta que realmente suceda. Si bien, sería un logro importante de poco serviría tomando en cuenta el contexto actual del club.

La fortaleza defensiva es algo de lo que Michel Leaño deberá echar mano para comenzar la reestructuración del proyecto deportivo. El futuro es incierto para Leaño, el compromiso que ha mostrado en este interinato no es algo discutible. Aún no se sabe que tan larga será su estadía; se ha hablado de la llegada de otros como Jaime Lozano o Antonio Mohamed, pero por el momento, las riendas corren a manos del joven mexicano

Marcelo Michel Leaño tiene una tarea complicada como estratega interino del Guadalajara (Foto: Twitter@betogarciaaspe8)

Guadalajara vive a media tabla, actualmente se posicionan en la posición número nueve de la clasificación, con exactamente los mismos números que Tigres y Cruz Azul, no obstante, el contexto que merma a Chivas hace que esto sea visto como un momento de complejidad y algidez.

Este partido puede ser crucial para encaminar el rumbo de un club que está acostumbrado a la grandeza pero que en la época más reciente ha quedado a deber para conseguirla. Si ganan hoy en su visita a Querétaro, podría representar un impacto positivo previo a los compromisos que le esperan, especialmente el Clásico Tapatío.

Las aspiraciones de Guadalajara radican en la pelea por un campeonato, no bastante, su realidad las reduce a estar en la reclasificación para la liguilla, al menos por ahora. En caso de que logren corregir el paso obtener victorias en los siguientes partidos puede que alcancen a colarse dentro de los mejores cuatro, pero para ello deberá vencer a rivales como Tigres, Cruz Azul, Toluca, y hasta el propio Atlas, que de la mano de Cocca se han consolidado como el cuarto en la tabla y como la mejor defensiva de la campaña.

SEGUIR LEYENDO: