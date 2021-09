Popovich dio detalles del nuevo rol que ocupará Manu Ginóbili en San Antonio y bromeó sobre su retiro

Gregg Popovich habló de la nueva función que tendrá Ginóbili en los Spurs (Getty)

Hace algunos días se conoció la noticia que sacudió a la NBA y el básquet argentino: Emanuel Ginóbili retornará a los San Antonio Spurs para ser asesor especial de operaciones. El emblemático basquetbolista que ganó cuatro anillos con la franquicia de Texas volverá como directivo y se acoplará a las necesidades del histórico entrenador Gregg Popovich, que hizo adelantos de lo que serán sus funciones.

“Va a hacer todo, ayudar con la gestión, entrenar, ojear, probablemente planear un viaje de dos semanas a Italia, podría ir con él”, mencionó el estratega de 72 años. Ginóbili se ganó la reputación de ser uno de los mejores compañeros de equipo y líderes en el deporte sumado a ser muy querido por la cúpula de la franquicia: Popovich, RC Buford (CEO de San Antonio) y el gerente general Brian Wright, quienes siempre han querido su influencia para hacer avanzar la cultura de los Spurs a la próxima generación de jugadores y al resto de la estructura.

Desde su retiro en 2018 después de 16 temporadas con la camiseta de los Spurs la organización ha sido insistente en tratar de convencer a Manu de asumir un puesto organizativo y ahora lograron su cometido: “Amamos a este tipo, es Manu Ginóbili y quién no querría tenerlo cerca”, fue otra de las frases del gran Gregg.

De esta manera, Ginóbili seguirá estando ligado al basquetbol de primer nivel al igual que otro referente argentino como Luis Scola, quien tras su reciente retiro acaba de ser presentado como CEO del Pallacanestro Varese de Italia, equipo en el que encestó por última vez.

Popovich y Ginóbili volverán a compartir tiempo y espacio en San Antonio Spurs (AFP)

Tal es el grado de confianza de Popovich y Ginóbili que el entrenador norteamericano, cuando le preguntaron por los motivos reales por los que Manu aceptó este cargo, contestó: “Su esposa necesitaba que se fuera de la casa”.

Vale recordar que el argentino fue dos veces All-Star y el ganador del premio Sexto Hombre del Año 2008 en sus años de carrera en Estados Unidos con la camiseta negra y plata. Tuvo una impresionante trayectoria repleta de condecoraciones entre las que se destacan una medalla de oro olímpica para Argentina en Atenas 2004 y ganó el MVP de la Euroliga de 2001.

Durante el último tiempo, Emanuel apareció para acompañar a la selección argentina durante su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante su paso por Las Vegas. Allí, se reencontró con su amigo Luis Scola y con el ahora ex entrenador Sergio Hernández sumado a las distintas charlas que tuvo con los integrantes del plantel que alcanzaron los cuartos de final del evento celebrado en Asia.

“Cuando estoy en Argentina vengo de vacaciones a descansar, pero en San Antonio hago vida normal de papá. Me despierto todos los días a las 7 de la mañana, desayuno con mis hijos y después me voy a entrenar algo... que no sea básquet. No toqué la pelota prácticamente desde que me retiré. No tengo abstinencia, al contrario”, le había dicho al comediante Radagast en una nota de comienzos del 2019.

