Tite dio la lista de Brasil para la nueva fecha de Eliminatorias e incluyó a ocho futbolistas que juegan en Inglaterra

La última ventana internacional estuvo repleta de polémicas. El detonante del conflicto estuvo a cargo de la Premier League al decidir no prestar a los futbolistas que debían ir a representar a sus selecciones en países incluidos en la lista roja de destinos del Reino Unido. Brasil fue el principal perjudicado al no poder utilizar una importante base de jugadores, pero también quedó en el centro de la escena tras una decisión gubernamental de suspender el duelo ante Argentina en plena acción por la presencia de cuatro jugadores que habían arribado desde Inglaterra y no habían realizado la cuarentena al ingresar a tierras brasileñas.

Con estos antecedentes todavía frescos, Tite dio a conocer la lista de convocados para la triple fecha de octubre y en ella aparecen ocho citados que se desempeñan en la Premier League de Inglaterra. Allison (Liverpool), Ederson (Manchester City), Emerson (Tottenham), Thiago Silva (Chelsea), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds) y Gabriel Jesus (Manchester City) son los jugadores que convocó el DT de cara a los duelos ante Venezuela (7/10), Colombia (10/10) y Uruguay (14/10).

Según informó el medio británico Daily Mail, los jugadores de la Premier League que regresen de países de la lista roja recibirán un trato especial y sus cuarentenas de Covid-19 se relajarán bajo los nuevos planes del gobierno. Cualquier jugador que regrese de las distintas naciones consideradas por Inglaterra de alto riesgo de Covid podría completar una cuarentena de cinco días dentro de la burbuja de su club en lugar de una cuarentena obligatoria de hotel de 10 días que se le exige a los otros viajeros.

Las reglas del Reino Unido para viajes al extranjero establecen que cualquier persona que ingrese al país y haya estado en un país de la lista roja en las horas anteriores debe realizar una cuarentena durante una decena de días completos en un hotel aprobado y realizarse hisopados hasta constatar el negativo. Cualquier incumplimiento podría ser multados con 10 mil libras esterlinas, pero en las próximas horas podría ser oficial la exención para los futbolistas profesionales.

Dicha iniciativa es un intento de evitar la confusión durante los últimos partidos internacionales a principios de este mes cuando algunos jugadores desafiaron a sus clubes viajando a Sudamérica como el caso de los argentinos Cristian Romero, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso, quienes finalmente estuvieron en una parte de la triple fecha con su selección.

Si se llega a un acuerdo podría entrar en vigencia antes de la ventana internacional de octubre y el retraso será mínimo en el regreso de los jugadores a la acción en Inglaterra con sus clubes. Los países que todavía permanecen en la lista roja de Covid del gobierno del Reino Unido incluyen a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Las conversaciones se llevan a cabo entre el Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte (DCMS), la Premier League y la Asociación de Fútbol de Inglaterra para encontrar una solución para los juegos internacionales de octubre y noviembre. A diferencia de Europa, las naciones sudamericanas jugarán tres partidos clasificatorios en octubre, lo que significa que es probable que incluso una cuarentena de cinco días descarte a varios jugadores de su siguiente partido de clubes.

El otro aspecto a tener en cuenta para los brasileños es el relacionado a sus propias reglamentaciones, las cuales fueron puestas sobre la mesa con Romero, Dibu Martínez, Buendía y Lo Celso en pleno clásico Brasil-Argentina que terminó suspendido cuando irrumpieron las autoridades sanitarias al campo de juego. Según anticipo GloboEsporte, la CBF está negociando con el Gobierno Federal para que sus citados que llegan desde Inglaterra no tengan que hacer cuarentena en Brasil: “Aún quedan detalles por definir para que esto se confirme. La organización ya se anticipó y envió al Gobierno Federal una solicitud de excepcionalidad para su ingreso a Brasil”.

El líder de las Eliminatorias Sudamericanas disputará en condición de local solamente el choque contra Uruguay del 14 de octubre en el Arena da Amazonia. El detalle en torno a este duelo es que, según informó el diario El País de Uruguay, “los directivos uruguayos están moviendo cielo y tierra” para que Edinson Cavani (Manchester United) “no tenga los mimos problemas que tuvo la selección de Argentina”. LA CBF, a pedido de la Asociación Uruguay de Fútbol, ya envió un pedido de excepción para evitar que Cavani tenga que realizar los 14 días de cuarentena exigidos para viajeros de Inglaterra y que pusieron en jaque al plantel argentino.

