La desfavorable estadística que aleja a los Pumas de la Liguilla

El torneo de Pumas no ha pintado de la manera en la que ellos esperaban, pues a mitad del torneo se encuentran en la penúltima casilla de la clasificación general con seis puntos acumulados, pero aún se mantienen con una ligera esperanza de poder clasificar a la Liguilla.

Andrés Lillini, estratega argentino de los Pumas, sabe que no pueden dejar ir ni un solo punto en la segunda mitad del torneo Grita México 2021.

Dentro de las ocho jornadas que el equipo capitalino ha disputado y suma menos de un punto por partido y, de acuerdo con el portal especializado Fivethirtyeight, apenas alcanzan un 19 por ciento en las probabilidades de clasificarse a las fases finales del certamen. Al equipo del Pedregal le beneficia el formato que maneja la Liga MX en la que se permite que del quinto al doceavo puedan disputar un repechaje. Actualmente, para que Pumas pueda acceder a dicha zona necesita de tres puntos.

El técnico auriazul mencionó en conferencia de prensa que no ha sido un trayecto fácil en lo que ha ido del torneo: “Nos quedan nueve fechas del torneo local y las tenemos que sacar adelante todos los juegos sí o sí. Tenemos que ganar el sábado. No nos queda de otra más que ganar en Mazatlán, sí o sí, no nos sirve de nada igualar”.

Andrés Lillini buscará que su equipo busque ser más contundente (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Durante la primera mitad del torneo, los Pumas han tenido que enfrentar a Atlas, Monterrey, Querétaro, San Luis, Necaxa, Puebla, Toluca y Guadalajara. Para la segunda mitad tienen que enfrentar a Mazatlán, Tigres, América, Juárez, León, Xolos, Pachuca, Santos y Cruz Azul.

Dentro del plan del plan de juego del estratega argentino para obtener los puntos necesarios se encuentra como principal factor la contundencia del conjunto auriazul, que a la par, ha sido uno de los principales factores que le han jugado en contra durante la primera mitad del campeonato.

“En la Liga hay que mejorar en la contundencia, la determinación en los últimos metros porque es donde se ganan los partidos y es lo que nos está costando, he probado con delanteros diferentes y no podemos encontrar el gol”, mencionó Lillini.

Los felinos tendrán que ir con el cuchillo entre los dientes y jugar contra todo pronóstico en prácticamente todos sus partidos restantes. De acuerdo con Fivethirtyeight , la plantilla universitaria tiene un 15 por ciento de probabilidades frente al conjunto de Tigres, contra América alcanza un 12 por ciento de probabilidad de victoria, contra Pachuca acumula un 20 por ciento, contra León un 17 por ciento y con Cruz Azul un 28 por ciento.

Los auriazules necesitan ganar la mayoría de los próximos nueve partidos para poder asegurar su pase a la siguiente ronda (Foto: Vincent Carchietta/Reuters)

Los felinos tienen porcentajes superiores frente a Xolos, con un 38 por ciento y contra Juárez con un por ciento.

Además, el estratega de los Pumas mencionó que el trabajo con un coaching es importante para que sus jugadores se puedan sacar la presión de encima.

“Uno trata de sacarles la presión que tienen, ellos saben que el que más presión tiene es el entrenador y eso está bien porque para eso soy el entrenador de un equipo grande, para aguantar todo lo que venga de buena y de mala manera, como lo manejan siempre desde aquel lado ustedes. Entonces les trato de sacar la presión, sinceramente, trato de decirles que estoy yo para sostenerlos. Tenemos todos los días la ayuda del coaching, que a ellos les ayuda mucho a salir de estas situaciones, les hace muy bien y nos ha hecho crecer, pero ustedes saben que estas situaciones son muy complejas. Al final tenemos que salir adelante”, destacó Lillini.

