Tri Femenil cayó ante Colombia en su primer partido amistoso de la fecha FIFA

Mónica Vergara tendrá el objetivo de obtener la victoria frente a Colombia como local (Foto: Twitter@miseleccionmx)

Pese a que la Federación Mexicana de Futbol solo reconoció oficialmente un partido amistoso entre la Selección Mexicana femenil y Colombia, que tendrá lugar en el Estadio Azteca, en realidad disputaron un duelo previo en el que el Tri no logró vencer a su rival y cayó con un marcador de 2-1.

Las dirigidas por Mónica Vergara se midieron en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Femexfut y gracias a los goles de Mayra Ramírez y Liana Salazar, Colombia obtuvo la victoria en el primer duelo de este sábado.

Sin embargo, el combinado nacional tendrá una nueva oportunidad en el Coloso de Santa Úrsula donde estarán rodeadas de su afición en un duelo que se llevará a cabo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Regresarán luego de casi siete meses cuando enfrentaron a Costa Rica en el inicio de la era Vergara al frente del equipo.

Vergara cuenta con buena experiencia en el banquillo del combinado femenil, su máximo logro lo vivió cuando llevó al Tri sub -17 a la final del Mundial Uruguay 2018, misma que perdió frente a España. A sus 37 años, la estratega recibió la encomienda de encabezar una nueva era del futbol de mujeres en México, con la tarea de sacar al equipo de una crisis de resultados y convertirlo en protagonista a nivel mundial.

La Selección de Colombia venció al Tri 2-1 (Foto: Twitter - FCFSeleccionCol)

A pesar de contar con varias jugadoras en el fútbol europeo y en el de Estados Unidos, aunado al desarrollo del balompié femenil desde 2017 con la creación de la liga; México sufrió duras derrotas en los últimos años, en los que quedó fuera del Mundial de Francia 2019, de los Olímpicos de Tokio 2020 y del podio en los pasados Juegos Panamericanos.

Pese a todo, Vergara asumió la responsabilidad con el objetivo de sacar a flote la mejor versión del cuadro: ”Siempre tienes que pensar en superar cosas anteriores, debemos trabajar para que esta sea la mejor versión”, añadió en conferencia de prensa cuando asumió el cargo.

Vergara fue una de las líderes de la selección mexicana que alcanzó los cuartos de final en los Olímpicos de Atenas 2004, después se hizo auxiliar del entrenador Leonardo Cuéllar y tomó las riendas del equipo sub-17, al cual llevó a la final del Mundial de Uruguay 2018, en el que perdió por un gol con España.

“Ahora tengo un grupo con varias generaciones. Muchas han tenido varios procesos en la selección y en equipo extranjeros, entonces estamos formando una selección con una mentalidad y un modelo de juego único. La tengo que visualizar en lo más alto”, explicó.

Tri femenil volverá al Estadio Azteca luego de 7 meses (Foto: Twitter@miseleccionmx)

De la mano de Vergara, México sumó en febrero una victoria y un empate con Costa Rica, en un par de amistosos que iniciaron la nueva época del equipo. Una de las prinicipales tareas es estimular la creatividad en mitad de la cancha y la puntería en el ataque, pero Mónica cree que para su proyecto será decisivo trabajar lo humano.”Quiero guiarme por mis valores, hacer sentir a las jugadoras que se les respeta, nos interesa mucha la persona; gracias a eso serán mejores jugadoras”, concluyó.

Por su parte, Mónica recordó que cuando ella jugaba futbol aún estaban muy vigentes algunos prejuicios entorno a la práctica de este deporte. “Me decían que el futbol no era para niñas, que mejor me fuera a lavar los trastes pero hablándote del juego mismo, en ese momento no sentí ninguna diferencia”, añadió. Por lo que ahora, su meta es abrir la ventana para que las generaciones más jovenes puedan ilusionarse y crecer en este deporte.

SEGUIR LEYENDO: