Por qué Alfredo Talavera se habría negado a recibir la vacuna contra COVID-19

Talavera se habría reusado a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 (Foto: David Martínez Pelcastre/EFE)

El portero universitario, Alfredo Talavera, se colocó en el foco de atención debido a su ideología “anti vacunas”. El arquero mexicano no estaba de acuerdo con aplicarse la inmunización contra el COVID-19, a pesar de las problemáticas que la pandemia actual ha traído al mundo en general y al espectáculo deportivo.

Esta situación requirió medidas necesarias por parte del timonel universitario, Andrés Lilini, quien dio más detalles ante los medios en la previa del partido de la Leagues Cup entre Pumas y León.

“Estuve hablando con él y me dijo que se va a vacunar, pero sí es un tema personal que más que todo uno se preocupa por la salud. Después no he tenido tampoco grandes charlas, pero sí me dijo que lo va hacer en estos días”.

Acerca del tema, El Francotirador, columnista del medio Récord, indicó que la razón por la cual Talavera anteriormente no había cedido para aplicarse la Inoculación era principalmente por una “política anti vacunas”. Además, el redactor enfatizó que el arquero mexicano no creía que esta estrategia sea una solución ante el problema que vive la humanidad actualmente.

El arquero mexicano anteriormente ya había dado positivo por COVID-19 (Foto: Kirby Lee/USA TODAY Sports)

“Me contaron que incluso con la Selección Mexicana el meta de Universidad declinó una vez más ponérsela. Me deja consternado que un personaje de la categoría de Talavera no crea en las vacunas. No cabe duda que cada cabeza es un mundo”, se puede leer en el texto del Francotirador.

Precisamente el guardameta ha sido uno de los casos positivos que ha dejado el regreso a las actividades en la Liga MX luego del parón a inicios del 2020. El ex jugador del Toluca se contagió durante su participación en la Copa Oro de este mismo verano con la Selección Mexicana.

“Gracias a los protocolos internos del cuerpo médico del Club Universidad, se pudo detectar un caso de COVID-19 en uno de nuestros jugadores del primer equipo varonil de los Pumas. El futbolista fue separado del resto del plantel y se encuentra bajo la observación del cuerpo médico para dar seguimiento a su evaluación”. Esto fue lo anunciado por el conjunto auriazul ante la baja de Talavera, quien regresaría a las canchas unos días después de recuperase del virus.

Talavera se aplicaría la vacuna durante la estancia del equipo en Houston, Estados Unidos, aprovechando la concentración rumbo al partido de este miércoles. Lillini también expresó su deseo por obtener el pase a la final del torneo y alzar el campeonato. Este trofeo ayudaría a la institución a disminuir la creciente presión acumulada por los malos resultados en liga.

Andrés Lilini ha vivido momentos complicados en su estancia con los Pumas (Foto: Vincent Carchietta/USA TODAY Sports)

“Es un torneo que queremos ganar. Por eso todos jugamos con los equipos titulares y mañana vamos a poner lo mejor que esté a nuestra disposición. El club donde se para necesita ganar, más allá de que se encarguen de desprestigiarla, es importante para nosotros”, fue lo dicho por el entrenador auriazul durante la conferencia de prensa.

Momentos antes del partido pasado ante las Chivas de Guadalajara, Lillini fue notificado sobre un caso positivo en el plantel universitario. Cristian Battocchio, mediocampista argentino, era uno de los contemplados por el técnico para iniciar de titular el encuentro. Finalmente no pudo tener participación, algo que generó molestia en el entrenador, debido a la falta de cuidados realizados por el cuerpo médico.

Los problemas parecen no acabarse en la institución universitaria, quienes se han mantenido en lo más bajo de la tabla general en el presente torneo Grita México Apertura 2021. El mal funcionamiento y las constantes bajas en el equipo ha generado molestia por gran parte de la afición.

