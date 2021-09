“Este América aburre”: así arremetió Faitelson contra el equipo de Santiago Solari

David Faitelson es uno de los periodistas más polémicos en México, en esta ocasión se pronunció del América como un equipo aburrido y sin alma. (Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro)

David Faitelson siempre ha sido de los periodistas más polémicos del medio deportivo, y más si se trata de hablar del Club América, equipo al que los aficionados perciben una cierta repulsión de parte del comunicador desde su paso por TV Azteca, la televisora rival de Televisa (medio que comparte mismo dueño con el club). Por lo que no es extraño que el también narrador siempre este tocando temas relacionados al equipo Azulcrema.

Además de ser el único equipo invicto del fútbol mexicano en este momento, el América vive un torneo soñado ya que solo ha recibido tres goles en ocho partidos y ha convertido en doce ocasiones.

A pesar de las lesiones con las que cuenta y la apretada agenda futbolística que han tenido algunos jugadores de la escuadra al disputarse las eliminatorias mundialistas y venir de varios torneos que se realizaron este verano (como Copa Oro, Copa América y Juegos Olímpicos). Con todo ello, el equipo de Coapa ha sido el único que al parecer no ha resentido nada de lo mencionado.

El América es el único invicto del torneo, con 20 puntos está solo en la cima del futbol mexicano. (Foto: Facebook/@ClubAmerica)

El conjunto recibió varios elogios de algunos periodistas por la hazaña, como Álvaro Morales que mencionó que América es el único equipo que no se ha quejado por las distintas bajas por convocatoria, a diferencia de otros equipos, tirando una gran pedrada al actual campeón Cruz Azul, que sí se ha pronunciado al respecto.

Aún con el paso perfecto, el invicto y los goles a favor, otro sector del periodismo considera que al club le falta algo, que no acaba de convencer a la afición, y que necesita como dice el viejo adagio, “ganar, gustar y golear”.

Uno de ellos fue el experimentado periodista de origen israelí, que en esta ocasión se refirió en redes sociales acerca del buen momento que viven las Águilas siendo el líder del presente torneo con 20 puntos de 24 posibles.

Pero mencionó que es un equipo oscuro, sin aportar grandes emociones y que gana solo con lo necesario: “Es un equipo parco en la transmisión de emociones, poco espectacular y que debe y merece ser probado, todavía, por mayores fuerzas competitivas. Por ahora, este América aburre por su casi perfección” mencionó el comunicador.

El periodista mencionó que a pesar de la casi excelencia del conjunto azulcrema, este desarolla un fútbol feo y poco vistoso, sin emociones. (Foto: Twitter/Faitelson_ESPN)

Con estos comentarios, las respuestas del público en redes sociales no se hicieron esperar y muy rápido reviraron al comentarista que en la liga mexicana durante el desarrollo del torneo, lo importante era ganar para sumar puntos y calificar de manera directa, que las formas son las menos importantes y el juego vistoso solo es un plus que no siempre se puede aplicar.

Otros usuarios le preguntaron al articulista que se fijara también en los demás equipos y su rendimiento, ya que a su consideración ha sido más bajo que el del conjunto líder de la competencia. Dando ejemplos de escuadras como Monterrey, Tigres, Cruz Azul o Chivas.

El periodista, en contraposición, también resaltó los puntos fuertes del Club América. (Foto: Twitter/Faitelson_ESPN)

Cabe resaltar que Faitelson también escribió mencionando los puntos fuertes del club, resaltó la excelencia del equipo capitalino: “La casi perfección de este América no sólo alcanza niveles extraordinarios, sólo 3 goles admitidos en 8 juegos y 20 puntos de 24 posibles, también establece la imagen de un equipo serio y sólido que transmite confianza.”

Por ahora el equipo de Santiago Solari será superlíder del torneo al menos por dos partidos más ya que su más cercano competidor, el Club León, se encuentra a cinco unidades de las Águilas, por lo que necesita de dos partidos donde el conjunto de Coapa caiga y ellos ganen para hacerse del primer lugar.

Los Azulcremas jugarán la semifinal de vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones este miércoles frente al Philadelphia Union, partido en el que llevan ventaja de dos goles en la ida y que los catapulta a ser también finalista del torneo internacional, por si algo les faltaba.

