“La selección es un plus, que la vida siga”: las duras palabras del Chicharito sobre su separación con el Tri

Javier Hernández no formó parte de la Selección de México para el pasado verano futbolístico (Foto: Instagram/@ch14)

El máximo anotador histórico de la Selección Mexicana, Javier Hernández, sigue sin ser tomado en cuenta para las convocatorias del técnico Gerardo Martino. El Chicharito ha estado separado del cuadro azteca desde hace más de dos años, y todo parece indicar que no volverá a vestir la camiseta verde durante el proceso del Tata.

Hernández comenzó los primeros meses del 2021 con un gran nivel en la nueva temporada de la MLS, posicionándose en lo más alto de la tabla de goleadores; sin embargo, una lesión lo mantuvo fuera de las canchas por al rededor de tres meses. Ante su próximo regreso, el delantero señaló su sentir respecto a la situación de la Selección Mexicana.

“Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, la selección es es un plus y un extra a tu trabajo;<b> </b>si se da, bienvenido sea y si no, que la vida siga”

Así se expresó el Chicharito este lunes durante una conferencia digital ante los medios de comunicación.

Chicharito tuvo un buen arranque de temporada en la MLS y se colocó como goleador de la liga en las primeras 10 jornadas (Foto: Twitter/@LAGalaxy)

El delantero de 33 años volvió a ser tema de conversación en el contexto de la selección debido a la falta de gol que se observó en los partidos eliminatorios de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. Rogelio Funes Mori fue criticado luego de fallar ocasiones claras, situación que sirvió para recordar las grandes actuaciones que Chicharito ha tenido con el conjunto Tricolor.

“Como todo fanático siempre le vamos a desear lo mejor, siempre lo haré de la mejor manera. Veremos qué va a ir sucediendo. No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocado en mi vida, en mis rutinas y proyectos fuera de mi profesión”, comentó Hernández luego de ser cuestionado sobre la actualidad de su relación con el equipo de México.

La evolución del Chicharito dentro y fuera del terreno de juego ha sido una constante durante los últimos años de su trayectoria. La vida del goleador ha contado con cambios en aspectos físicos, personales y profesionales, mismos que lo han formado para llegar hasta donde se encuentra el día de hoy.

Chicharito ha vivido momentos difíciles en su vida personal tras la pandemia por el COVID-19 (Foto: Instagram/@ch14_)

“Hay una palabra fundamental que es la responsabilidad. Comparándome el año pasado con ahora, solo quiero plasmarla en los entrenamientos, en mi vida, quiero crear la vida que me merezco porque no depende de nadie más cuando las cosas van bien o mal”, agregó.

Recientemente habló sobre una supuesta depresión, la cual vivió en la etapa de aislamiento por la pandemia de COVID-19. Hernández soportó perdidas familiares importantes, además, su matrimonio con Sarah Kohan terminó precipitosamente, después de haber tenido dos hijos con la modelo australiana.

Blogs y transmisiones de videojuegos a través de distintas plataformas digitales son algunos de los proyectos a los que Chicharito ha dado mayor importancia en los tiempos recientes, además de centrarse en recuperar su nivel futbolístico para brillar en la liga de los Estados Unidos, a donde llegó como refuerzo estelar y jugador franquicia.

El número 14 buscará volver de gran forma a los terrenos de juego para conseguir lo más pronto posible un titulo con el conjunto de Los Ángeles, dejando de lado la lucha por algún galardón de goleo individual. “Sé que (meter goles) es una de las maneras que puedo ayudar a mi equipo, pero no juego por títulos personales”, finalizó el ex jugador del Real Madrid.

