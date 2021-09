Qué es la “Campeonitis”, la malaria que asecha a Cruz Azul

La maquina ha sufrido en la primera mitad del Grita México 2021 (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que Cruz Azul pudiera colocarse su novena estrella. En el Guardianes 2021 esta supuesta “maldición” que tenía la Máquina desapareció. No obstante, ante la ruptura de ese ciclo, las exigencias crecen y como actuales campeones deben solventarlas. Su primera mitad en el Grita México 2021 no ha sido alentadora, incluso podría decirse que la Campeonitis los asecha.

Tras ocho jornadas disputadas, Cruz Azul tiene un récord de dos juegos ganados, cuatro empatados y dos perdidos, con los que han sembrado un total de 10 unidades. Y, aunque se coloca como octavo de la clasificación general, está lejos de los primeros puestos y de su mejor rendimiento, ese mismo que los llevó a levantar la copa.

No se puede hablar de una crisis aún porque no mantienen una inercia negativa de resultados, pero tampoco puede descartarse porque, de igual manera, no existe un récord que le dé buen balance al conjunto cementero. Su última victoria fue el 16 de agosto cuando golearon 4-0 a Toluca, desde ahí no han podido sumar de a tres; los Celestes llevan cuatro jornadas consecutivas sin poder ganar, y la última derrota contra Juárez, colero del torneo, es una señal de alarma.

Juan Reynoso ha tenido problemas de bajas en las últimas jornadas (Foto: José Méndez/EFE)

“Campeonitis” los asecha como a otros equipos

Cruz Azul puede “estar a salvo” por el momento gracias a que el rendimiento de otros campeones, en otro momento fue peor que el que llevan los cementeros.

-Rayados de Monterrey, flamante campeón del Apertura 2019, acumuló tan solo tres unidades en ocho jornadas en el Clausura 2020. Posteriormente, el torneo se canceló y fueron últimos de la tabla general.

-Ricardo Ferretti dirigía a Pumas en un ya lejano 2009. Los universitarios venían de ganar su sexta estrella y firmaron uno de los peores arranques en la historia, tres puntos de 24 posibles los dejaron en la posición 17 de la campaña. De igual forma, Pumas después de su primer campeonato en 2004 dio uno de sus peores comienzos de temporada: obtuvo solo 6 puntos de 24 posibles; no obstante, supo reponerse y salir campeón

-León, después de haber consumado la gesta histórica de ser el segundo equipo bicampeón en torneos cortos, en 2014 firmó uno de los peores arranques. En ocho jornadas solo ganaron 6 unidades y no pudieron clasificarse a liguilla.

-Pachuca, en el Verano 2000 y en el Apertura 2006 obtuvo tan solo siete puntos después de ocho partidos, en el primero quedó como dieciseisavo y en el segundo llegó hasta semifinales, fue ahí donde los eliminó Toluca.

-Santos, posterior a su campeonato, en 2015 arrancó los primeros ocho juegos con siete unidades, pero poco pudo hacer después y no llegó a liguilla.

"Cabecita" Rodríguez apenas suma un gol en lo que va de la campaña (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Cruz Azul no está como otros campeones, pero tampoco puede confiarse. Si bien sus 10 puntos dan cierta “tranquilidad”, el margen de error comienza a ser más estrecho. Su duelo por la jornada nueve es contra Querétaro, un club que atraviesa un momento complejo del cual, los dirigidos por Juan Reynoso podrían aprovecharse para regresar a la senda de la victoria.

Pero, aún le faltan los duelos contra América, Tigres, Pumas, Chivas y León, rivales siempre complicados y más en la última recta del torneo. aún hay tiempo de corregir si es que los Cementeros buscan refrendar el título.

Con el nuevo formato de clasificación a liguilla, es difícil pensar que estos no se clasificarán, pero habrá que estar pendientes para ver cómo lo harán. Queda suficiente tiempo para que la Maquina sume buenos resultados y se coloque entre los primeros cuatro que avanzan de forma directa, aunque en caso de que no, deberán hacerlo mediante un posible repechaje.

