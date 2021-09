“Me quisieron meter a la cárcel”: Julio César Chávez reveló los problemas que tuvo con Ernesto Zedillo

Julio César Chávez reveló los altercados con Ernesto Zedillo en entrevista con Yordi Rosado (Foto: Youtube/Yordi Rosado)

Sin duda alguna, la vida de la leyenda del pugilismo, Julio César Chávez ha estado rodeada de éxitos pero también de excesos y múltiples problemas con la ley. Cuando Carlos Salinas estaba en la silla presidencial, el prodigioso boxeador no tenía en orden sus cuentas y pagos, sin embargo, las consecuencias de dichos actos llegaron con Ernesto Zedillo en el cargo.

Julio César Chávez se sinceró sobre los aspectos más dolorosos de su vida y dejó claro que a pesar de sus riquezas y éxitos, los problemas legales y familiares lo tenían en una situación devastadora, emocionalmente.

“La adicciones, la demanda de Don King, el problema de Hacienda, la demanda de mi ex esposa, ese fue el día que me quise quitar la vida; eso fue lo que me dolió mucho, cuando dijo que yo le pegaba que era un drogadicto, la verdad que no (le pegué), ella estuvo bien asesorada por una abogada, después me pidió perdón”, declaró Chávez González en entrevista con Yordi Rosado.

El peleador también recordó la vez que se encontró con Ernesto Zedillo, luego que tuviera problemas con la Secretará de Hacienda y Crédito Público por USD 100 mil, que asegura nunca recibió pero a pesar de todo tuvo que pagar USD 7 millones.

Julio César Chávez recibió una demanda de Hacienda (Foto: Instagram/@jcchavez115)

“Tuve la demanda de Hacienda por 100 mil dólares que yo nunca recibí, 100 dólares que se dieron cuenta perfectamente cómo el abogado lo iba sacando y se lo fue llevando, pero en ese entonces el que pagaba era uno, no el abogado, ahora el abogado es quien se ching*. Tuve que pagar 7 millones de dólares por 100 mil dólares que yo nunca recibí y me quisieron meter a la cárcel, que fue un teatro nada más, porque ni siquiera me iban a meter a la cárcel, nada más por estarme ching*ndo”, declaró.

El César contó que después de una pelea le negó una fotografía a Zedillo y por si fuera poco, también lo insultó:

“Después vi a Zedillo en una función de box y se quiso tomar una foto y le dije ‘ve y chingu* usted a su madre, pinch* viejo pendej*’, la agarró contra mí, sabía perfectamente que todo lo que olía a Salinas de Gortari se los ching*ban ellos, como sabían que yo me llevaba bien con Salinas de Gortari, por 100 mil dólares que yo nunca recibí”.

Por otro lado, relató cómo llegó su cuñado justo a tiempo para salvarlo de que se diera un balazo en la cabeza: “Chingue su madre, yo ya no quiero vivir, agarro la pistola, encierro a todos mis trabajadores, me salgo a la alberca, volteo al cielo con lágrimas en los ojos, agarro la pistola, le jalo una vez y no sale el tiro, le jalo otra vez y no sale, a la tercera le jalo, al tiempo que jalo, mi cuñado no sé por dónde se mete el cabrón y le dio cerca de la cabeza. Ese día, mi cuñado me quita la pistola, recuerdo que me hinque, mire al cielo, no es broma y miré la silueta de Dios”.

Julio César Chávez recordó el momento en el que quiso quitarse la vida: (Foto: ESPN/Archivo)

Asimismo, afirmó que sus problemas con las adicciones le ocasionaron graves problemas de salud, al grado de que el hueso de su codo estaba en estado de putrefacción:

“Yo quise quitarme la vida, tenía tres días drogándome estaba triste y deprimido de lo que me había pasado, además tenía mi codo casi podrido, no recuerdo por qué. El caso es que el hueso se me estaba pudriendo y me tenían que operar, pero como no dejaba de tomar y drogar pues se me comenzaba a gangrenar”, sentenció durante su entrevista.

