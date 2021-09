El romántico momento de Andrés Vaca de TUDN con Gina Olguín cuando le propuso matrimonio

El romántico momento de Andrés Vaca con Gina Olguín cuando le propuso matrimonio (Foto: Instagram/@avacav)

Uno de los narradores deportivos con más arraigo en redes sociales es Andrés Vaca, quien comenzó su carrera al frente de los micrófonos de Televisa en el 2010 procedente del Draft de Voces y que además de dar un salto gigantesco en su carrera profesional, también fue un punto determinante para lo que sería su vida personal.

Poco tiempo después conoció a la otra protagonista de esta historia, Georgina Olguín, quien también se desempeña en el área de deportes de la empresa, TUDN, y que sigue creciendo en su carrera como actriz dentro de la serie de Vecinos.

Ambos conforman una de las parejas más populares dentro de los medios deportivos en México y a través de redes sociales continuamente son cuestionados sobre su particular relación, ya que son dos personajes que gustan de presumir una gran parte de su vida personal a través de Twitter e Instagram.

La cuenta de Instagram de Andrés Vaca contiene muchas fotografías con su prometida, Gina Olguín (Foto: Instagram/@avacav)

Por esa razón, Las Estrellas TV realizaron una entrevista a la comentarista mexicana y prometida de Vaca, quien no tuvo reparos en contar cómo se dio su relación y la particular manera en que le propuso matrimonio, ya que fue de una manera muy romántica que maravilló a Gina y que no se lo esperaba al principio.

“Es que justo fuimos a un viaje porque era mi cumpleaños, así que menos me lo imaginaba. Estuvo padrísimo porque siempre salía una canción en el radio y siempre la quitaba y siempre me decía que me la iba a dedicar en un momento muy especial”, de esta forma comenzó a relatar cómo se dio la pedida de matrimonio.

“Un día en un yate, él me dijo que fuéramos a tomarnos unas fotos y me dice ‘déjame voy por mi camisa’. Yo en chongo, toda fodonga y de repente sale la canción y te juro que lo único que pensé fue ‘ah porque se llama ‘Marry me’ y dije esta es la que me va a dedicar algún día’”, afirmó Gina Olguín.

El romántico momento de Andrés Vaca con Gina Olguín cuando le propuso matrimonio (Foto: Instagram/@avacav)

Poco después de que empezara a sonar la canción, la verdadera intención de Andrés Vaca se reveló y para sorpresa de Gina, fue para proponerle matrimonio a bordo de un yate en uno de los viajes que quedarían marcados para toda su vida.

“Nunca me imaginé que en ese momento. Me dice ‘ponte para tomarte una foto así de espaldas’; me pongo y justo empieza otra vez la canción y me dice ‘te acuerdas que te dije que esta canción’ y empecé a llorar ni siquiera lo había visto pero pues ahí ya supe”, detalló para lasestrellas.tv en una entrevista.

Por último, la presentadora, actriz y amante de los deportes habló de las sensaciones que tuvieron ambos cuando se hizo oficial el compromiso: “fue muy bonito y me emocioné mucho, sentí mucho amor, mucha ilusión, él también lloró, los dos llorando, pero fue muy bonito”, sentenció.

Gina Olguín y Andrés Vaca, comentaristas en TUDN y novios comprometidos (Foto: Instagram/@avacav)

Ambos sostienen una relación por lo menos desde febrero de 2020, fecha cuando Andrés Vaca compartió en su perfil de Instagram la primera foto juntos y donde los seguidores de ambos se pudieron dar una idea de la nueva relación que surgía.

A pesar de que se conocieron varios años antes en Televisa Deportes Network (TDN), el anterior canal de paga de Televisa Deportes, su situación sentimental comenzó a florecer en el último par de años, hasta que ambos estuvieron seguros de dar el siguiente paso.

