“Hay una nueva generación dorada”: la visión de Santiago Muñoz con la Selección Mexicana

Santi Muñoz, nuevo futbolista del Newcastle United opina que viene una generación dorada para México que logrará cosas importantes con Selección. (Sergio Moraes/REUTERS)

El nuevo futbolista mexicano del equipo inglés Newcastle United recién se incorporará la próxima semana a los entrenamientos de las urracas, donde intentará adaptarse a las exigencias del fútbol europeo.

El juvenil mexicoamericano que viajó al viejo continente el fin de semana, aprovechó el parón futbolístico por la fecha FIFA y la cuarentena obligatoria de 10 días al entrar a Europa para pasar algunos días en España en compañía de su gran amigo y compañero en selecciones inferiores Eugenio Pizzuto, jugador mexicano del Lille en Francia.

El futbolista de 19 años llegó a préstamo por 18 meses al equipo rayado con opción a compra y será registrado en la categoría sub-23, pero si podrá disputar minutos con el primer equipo si así se requiere.

Santiago Muñoz publicó en redes sociales su encuentro con su amigo y compañero en Selección Mexicana, Eugenio Pizzuto, jugador del OSC Lille francés. (Foto: Instagram/@_santimunoz9)

El interés del equipo de la Premier League por el juvenil se formó desde el primer gol del jugador en primera división, que se dio en el partido de la jornada 4 del torneo Guardianes Clausura 2021 en contra del Club América en la Liga MX, por lo que aprovecharon el mercado de fichajes de este verano para traerlo a las urracas para probar su rendimiento en el equipo.

El futbolista mexicano opinó en entrevista para ESPN que México cuenta con una nueva generación dorada que podrá traerle muchas alegrías a los aficionados mexicanos en un corto periodo, ya que se ha tenido una joven generación que recientemente llegó a la final del Mundial Sub 17 y quedó subcampeona, copa que él disputó:

“Hay una generación, yo la veo como generación dorada, desde el proceso Sub-17 y decirle a la gente que no se baje de este barco y que confíen en nosotros, porque han salido más jugadores y estamos listos y confiar en el proceso de selección”

Santiago Muñoz considera que hay que darles la confianza y la oportunidad de demostrar que su generación esta para cosas, grandes, por lo pronto ya hay varios de ellos en Europa o debutando en la primera división mexicana. (Foto: Sergio Moraes/REUTERS)

Además de comentar que se tiene una generación de jóvenes que están saliendo al mercado de Europa a muy corta edad, cosa que beneficiará a su desarrollo futbolístico de todos estos prospectos y podrá darle grandes réditos al futbol del país azteca.

“Es lo que necesitamos de la gente, que confíen en nosotros y también nosotros demostrar que somos mexicanos y podemos hacer cosas chingonas. Tengo que hacer lo mío, confiar en mí y mi proceso ha sido rápido. Son 18 meses, pero voy a disfrutar. Este es un sueño que sé es posible”

El futbolista mencionó que un claro ejemplo del desarrollo de estas jóvenes generaciones del fútbol mexicano, se vio reflejada en el campeonato del Torneo Preolímpico en el que participó y en la medalla de bronce conseguida por la selección sub-23 en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, donde desafortunadamente no logró ser convocado por la gran camada de buenos futbolistas que tenía el entrenador de la Selección Olímpica Jaime Lozano para elegir.

El futbolista cree que el campeonato en el preolímpico y la medalla conseguida en Tokio 2020 son buenas premoniciones de la generación dorada en México. (Foto: Twitter/@santi_mr10)

El canterano de Santos Laguna también comentó que si existe un interés y una oferta ya puesta sobre la mesa por parte de la Selección de Estados Unidos para que el deportista juegue con la selección mayor, comunicando que si existe la posibilidad de que el futbolista piense en que selección representar, si la de México o la de el país de la barras y las estrellas:

“Platiqué con ellos, igual les dije que lo iba a ver, que lo iba a platicar, que lo iba a pensar (...) ahorita estoy muy a gusto en México, claro que yo no se lo que pueda pasar en un futuro”. “No es que yo este casado con México, yo no se lo que pueda pasar en un futuro, me da mucho orgullo poder ser considerado por las dos selecciones, ya veremos más adelante”, finalizó. Por lo que, todavía no hay nada escrito sobre el futuro en Selección Mexicana de la promesa juvenil.

