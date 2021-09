Fórmula 1: Kimi Raikkonen, positivo en covid-19 y no competirá en el GP de los Países Bajos

Raikkonen, porisito de coronavirus. Su lugar será ocupado por Kubica (EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD/POOL)

Una noticia sacudió la tranquilidad que suele reinar en la Fórmula 1. El piloto finlandés de Alfa Romero Kimi Raikkonen, campeón del mundo de F1 en 2007 con Ferrari, ha dado positivo en los test de covid-19 durante el Gran Premio de Países Bajos, según anunció este sábado la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). De este modo, no podrá competir durante el fin de semana y su lugar será ocupado por el polaco Robert Kubica.

“La FIA, Fórmula 1 y Alfa Romeo Racing confirman que en las pruebas PCR realizadas para el GP de Países Bajos Kimi Räikkonen ha dado positivo en covid-19. De acuerdo con los protocolos no seguirá participando en la competición. Todos los contactos han sido declarados”, explicaron mediante un comunicado. No obstante, el organismo aclaró que “los procedimientos establecidos aseguran que no tendrá mayor impacto en el GP de Países Bajos”.

Las autoridades también aclararon que el piloto “no presenta ningún síntoma y se encuentra bien de ánimos. Ha sido aislado inmediatamente en su hotel. El equipo le desea una pronta recuperación”. Su lugar en el volante que quedó vacante de Alfa Romeo será ocupado por el polaco Robert Kubica, quien ya ha participado esta temporada en tres entrenamientos libres.

Según las reglas de los Países Bajos, el aislamiento debe durar obligatoriamente entre tres y cinco días si la persona no tiene síntomas, y entre 7 y 14 si los tiene. De este modo, Raikkonen, el más veterano de la F1 actualmente y campeón del mundo en 2005 y 2006, es el séptimo deportista de la F1 que da positivo (el mexicano Sergio Pérez, el canadiense Lance Stroll, los británicos Lewis Hamilton -campeón mundial- y Lando Norris, el monegasco Charles Leclerc y el francés Pierre Gasly).

Aunque aún no es oficial, el oriundo de Espoo se perdería también el Gran Premio de Monza, Italia, previsto para el próximo fin de semana.

Kimi Raikkonen anunció su retiro de la F1

Iceman, como se lo conoce al finlandés de 41 años (nació el 17/10/1979), anunció este miércoles su retiro de la máxima categoría. El último campeón con Ferrari tiene la mayor cantidad de Grandes Premios disputados: un total de 341. Suma 21 victorias, 18 ‘poles’ y 46 vueltas rápidas.

“Eso es todo. Esta será mi última temporada en la Fórmula 1. Esta es una decisión que tomé durante el invierno pasado. No ha sido una decisión fácil, pero después de esta temporada llega el momento de nuevas cosas. A pesar de que la temporada aún está en marcha, quiero agradecer a mi familia, a todos mis equipos, a todos los involucrados en mi carrera deportiva y especialmente a todos ustedes, grandes fanáticos, que me han apoyado todo este tiempo. La F1 puede llegar a su fin para mí, pero hay mucho más en la vida que quiero experimentar y disfrutar. ¡Nos vemos después de todo esto! Sinceramente, Kimi”, comunicó el escandinavo.

*con información de EFE

