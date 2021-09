LMB: una pelea se robó los reflectores en la final de la Zona Sur entre Diablos Rojos y Leones de Yucatán

El beisbol es uno de los deportes más emocionantes, aunque también de los que guardan mayor tensión entre los jugadores durante encuentros cruciales. En la final de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán, los ánimos se fueron al extremo cuando el pitcher Yoanner Negrín celebró efusivamente después de haber ponchado a Emmanuel Ávila en la quinta entrada.

En ese momento del partido los Diablos Rojos se encontraban una carrera debajo de sus rivales. No obstante, se encontraron en una situación favorable, pues con dos outs encima, contaban con un corredor en tercera. En ese sentido, un hit de Ávila hubiera significado la carrera del empate. Con la consigna de no permitir la anotación, Negrín se colocó en la lomita y logró el tercer out para mantener la ventaja.

El logro fue ovacionado por los asistentes al Parque de Pelota Kukulkán. Por esa razón, el lanzador cubano gritó y emitió una serie de palabras y gestos burlescos que incomodaron al jugador rival. Aunque en ese momento la cámara desenfocó a Emmanuel Ávila, se notó gran movimiento al interior del diamante, pues el bateador de los capitalinos se dirigió a encarar a su rival para reclamarle por su actitud antideportiva.

A pesar de la polémica escena y la presencia del umpire en el corazón del campo, Negrín continuó retando y lanzando ademanes a la cara de Ávila. El jugador de los Diablos se despojó de su casco y el bate, al igual que su rival de la manopla. En ese momento, la actitud de los dos protagonistas del atípico momento alertó al resto de los planteles, así como a los asistentes al encuentro.

De inmediato, los jugadores que se encontraban defendiendo se acercaron a la escena. Por su parte los miembros del dugout visitante saltaron rápidamente al terreno de juego para defender a su compañero. La escena, en ese momento, congregó a decenas de jugadores en color verde y rojo. En los amontonamientos, algunos jugadores aprovecharon para liberar la tensión que se acumuló a lo largo de cinco juegos e intercambiaron algunos empujones.

La tensión duró un par de minutos y se trasladó desde el montículo de pitcheo hacia la zona de anotación. Los jugadores lograron separarse y continuó el partido. De esa forma, se añadió un capítulo más a la rivalidad entre capitalinos y yucatecos, misma que ha crecido mayormente a lo largo de las temporadas más recientes.

Las acciones en el partido se volvieron tensas al término de la quinta entrada (Foto: Captura de pantalla/ESPN)

Nuevo Estadio para Leones de Yucatán

Un año después de que se diera a conocer el proyecto, el gobierno de Yucatán informó los avances del nuevo complejo deportivo del estado y confirmaron que podrá estar disponible a partir del 2023, año en el que se convertirá en uno de los grandes destinos turísticos del estado y proveedor de empleos desde el primer día de su construcción.

La noticia fue celebrada por todos los fanáticos de béisbol y fútbol en el país, en especial quienes podrán hacer uso de sus instalaciones, ya que se trata de un estadio diseñado logísticamente para albergar partidos de béisbol y fútbol gracias a la tecnología en el cambio de césped y gradas.

Los equipos que utilizarán este complejo serán los Venados de fútbol, en la Liga de Expansión MX, y los Leones de béisbol, quienes compiten en la Liga Mexicana de Béisbol; sin embargo, el complejo podrá ser utilizado para distintos eventos, ya que es un estadio multiusos que pretende ser uno de los ejes económicos de la zona y que además presume ser sostenible.

