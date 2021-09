“Jamaica será un rival complicado”: José Ramón Fernández sobre el partido de la Selección Mexicana

José Ramón Fernández, analista de la cadena ESPN, examinó al rival de la Selección Mexicana en el inicio de las eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022, Jamaica, al que calificó de “rival complicado”.

Esto a pesar de que el equipo caribeño no podrá contar con 12 futbolistas que inicialmente fueron convocados por el entrenador Theodore Whitmore debido a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno británico ante la pandemia por Covid-19 (son 11 futbolistas que juegan en el futbol inglés y uno más en el escocés).

“Jamaica tiene problemas porque sus jugadores estelares juegan en la liga Premier y algunos en la Championship, la segunda división. (Pero) Me parece que Jamaica será un rival complicado en el primer juego (a jugarse) en el Estadio Azteca”, comentó Fernández.

México debutará en el torneo jugando en el Estadio Azteca de la capital del país. No obstante, dado que la FIFA sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos discriminatorios detectados durante el torneo preolímpico en el que la selección sub 23 se coronó, el partido se desarrollará a puerta cerrada, es decir, sin acceso de la afición a las tribunas.

“El partido se juega a puerta cerrada”, recordó Joserra y añadió que una de las principales fortalezas y argumentos del oponente será el estado físico así como jugar sin la presión de que genera una tribuna con gente: “Jamaica utilizará su fortaleza física que es lo que tiene para intentar amedrentar al equipo mexicano”.

Respecto al conjunto mexicano el analista se cuestionó sobre la estrategia que tomará el entrenador Gerardo Martino puesto que la lista inicial de convocados también se ha visto afectada por las ausencias. La más destacada es la de Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton de Inglaterra, que no viajará por el mismo motivo que atañe a los seleccionados jamaicanos.

Jesús "Tecatito" Corona en entrenamiento con la Selección Mexicana. Foto: Twitter @miseleccionmx

“A ver qué formación hace el ‘Tata’ Martino porque se le han caído algunos jugadores, pero sí parece que se ha conformado el regreso de Jesús ‘Tecatito’ Corona que finalmente ha arreglado sus problemas. No sale del Porto por tanto puede viajar a la convocatoria del Tri para el partido del próximo jueves”, añadió Fernández.

Finalmente, Joserra consideró que llamar a Jiménez fue una equivocación desde un comienzo porque ya se conocían las restricciones de los clubes. Además, estimó que su la ausencia del jugador será bien cubierta por las distintas alternativas con las que cuenta el director técnico.

“A mí me parece que “Tata” Martino se equivoca mandando a llamar a Raúl Jiménez. El Wolverhampton no lo iba a prestar así hubiera permitido el gobierno británico salir a los jugadores, no lo iba a prestar. Yo creo que Jiménez no era necesario, con Funes Mori y con Henry Martín puede perfectamente tener a dos delanteros que hagan goles, y los van a hacer”, culminó el analista.

