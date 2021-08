La selección mexicana se entrena a la espera de Raúl Jiménez y Edson Álvarez

El delantero de la selección de México, Raúl Jiménez durante un entrenamiento en el centro Adler en Sochi (Rusia). EFE/Armando Babani/Archivo

México, 30 ago (EFE).- La selección mexicana de fútbol inició este lunes su concentración de cara a su debut en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a Catar 2022, a la espera de la incorporación de Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, y de Edson Álvarez, del Ajax holandés.

Con 22 de sus 28 futbolistas, el argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, inició el domingo la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en la capital del país.

Los mexicanos iniciarán su camino a Catar al recibir este jueves a Jamaica en el estadio Azteca, partido que se jugará sin aficionados por una sanción de la FIFA a la FMF por el grito homófobo.

Tras enfrentar a los jamaicanos, los de Martino visitarán el 5 de septiembre a Costa Rica y el 8 a Panamá.

El estratega argentino espera que el Wolverhampton preste en las siguientes horas a Jiménez, a pesar de la negativa de la Premier inglesa de no permitir que jugadores viajen a países como México que Inglaterra considera en una "lista roja" por la pandemia de la covid-19.

Jiménez no juega un partido con México desde noviembre de 2020, debido a una fractura en el cráneo que sufrió en un partido entre los Wolves y el Arsenal.

La baja de Jiménez en la selección mexicana obligó al técnico argentino a convocar a su compatriota Rogelio Funes Mori, naturalizado mexicano, para la Copa Oro.

Además de Jiménez, Martino eligió para el inicio de las eliminatorias a los centro delanteros Alexis Vega, del Guadalajara; Funes Mori del Monterrey; y a Henry Martín, del América.

En el caso de Edson Álvarez, es cuestión de horas que se incorpore al Centro de Alto Rendimiento ya que la Liga holandesa no puso restricciones a sus jugadores.

Martino sufrió el domingo la primera baja de un jugador europeo que no fue prestado por su equipo, Johan Vásquez, defensa del Génova italiano, quien fue sustituido por Julio César Domínguez, del Cruz Azul.

La FMF informó que los futbolistas de la Liga española, Néstor Araujo, del Celta de Vigo, y Andrés Guardado, del Real Betis, ya se incorporaron al equipo de Martino.