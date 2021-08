Paralímpicos Tokio 2021: Gloria Zarza consiguió la primera medalla de plata para México en impulso de bala

Gloria Zarza medalla de plata en Juegos Paralímpicos 2021 (Foto: Twitter / @Copame)

La mexicana Gloria Zarza puso en alto el nombre de México al conseguir una medalla más, esta vez de plata en Atletismo, donde destacó, además, por romper su marca personal.

Zarza se posicionó en el segundo puesto del impulso de bala categoría F54 con un récord personal de 8.06 metros, únicamente debajo de la contrincante chilena Francisca Mardones Sepúlveda quien hizo un puntaje de 8.33 metros, quien además obtuvo el récord paralímpico.

Por debajo, para completar el podio, se sumó Nurkhon Kobanova de Uzbekistán con 7.77 metros que le valieron la medalla de bronce para su nación, rompiendo así su marca personal.

“La mexicana Gloria Zarza conquista el segundo lugar en la final de #Bala F54, con un registro de 8.06 metros, su mejor marca personal, en el #ParaAtletismo de #Tokyo2020 #ADejarHuellaEnTokio”, escribió la Comisión Nacional del Deporte en sus redes sociales.

La mexiquense se posicionó en el segundo puesto del impulso de bala categoría F54 con un récord personal de 8.06 metros, sólo por debajo de su contrincante chilena (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Además, Gloria también pasó por encima del anterior récord paralímpico, establecido por Liwan Yang de China en los juegos de Río de Janeiro 2016 con 7.89 metros.

Por otra parte, Mardones Sepúlveda repitió récord, aunque su anterior marca fue dentro del mundial de atletismo en Dubái 2019, con una marca de 8.19 metros.

En la competencia se quedaron fuera de una oportunidad de medalla la rusa Mariia Bogacheva, la anterior récord mundialista Liwan Yang, Flora Ugwunwa de Nigeria, la brasileña Poliana Jesús, así como Fahila Nafati de Túnez.

Los cinco lanzamientos de Gloria Zarza iniciaron con un 7.47 metros que la posicionaba en el tercer lugar, donde se mantuvo después de dos rondas de 7.23 y 7.13 metros; la gloria llegó en el cuarto lanzamiento con 8.06 metros que la llevó y mantuvo en la medalla de plata hasta el final. Su quinto tiro fue de 7.46 metros.

Gloria Zarza medalla de plata en Juegos Paralímpicos 2021 (Foto: Conade)

Zarza inició en los deportes en 2013, en Toluca, Estado de México. Sus primeros pasos fueron con el objetivo de mejorar su salud y perder peso, pero en el camino se encontró con Ricardo Robles, entrenador que la aconsejó integrarse al lanzamiento.

Actualmente es dirigida por el entrenador nacional Iván Rodríguez Luna, con quien entrena cinco días a la semana en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Deportes y Cultura Física en la Ciudad de México, México.

El debut de Gloria fue en el lanzamiento de peso, categoría F54 en los Juegos Paralímpicos de Río en 2016, donde llegó hasta la ronda final y quedó en el cuarto puesto. Un año después se presentó en el Campeonato Mundial de Para-Atletismo Londres 2017, donde llegó hasta la final y obtuvo el tercer lugar.

Su mayor logro hasta ahora, fue tras ganar el bronce en lanzamiento de bala F54 en el Campeonato Mundial de 2019 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Gloria Zarza medalla de plata en Juegos Paralímpicos 2021 (Foto: Twitter / @Copame)

Ese mismo año, pero en los Juegos Parapanamericanos 2019 en Lima, Perú, se posicionó en el cuarto puesto, pero un año más tarde fue ubicada en el bronce tras un hallazgo en las pruebas de dopaje de Sebastiana López, contrincante estadounidense.

Entre otros premios, ha recibido también el de la Medalla al Mérito Civil en la categoría deportiva en Zinacantepec, México en 2020; así como el Premio al Deporte en el Estado de México, México en 2017.

“Me siento muy entusiasmada, contenta y más que lista para emprender la aventura en Tokio, estoy preparada porque creo que la pandemia nos encerró en la casa y nos puso a prueba, pero no en los sueños, sigo sobre ellos y en busca de cumplir con mi objetivo (...) Retomo este reto paralímpico con mucha más fuerza, ya que en los pasados Juegos me quedé a un centímetro de subirme al podio y ahora voy con esa meta de lograrlo, me siento más preparada y lista, voy por esa medalla a Tokio”, dijo durante el abanderamiento de la delegación mexicana.

