Mexicanos en Europa: cómo le ha ido a los futbolistas nacionales en sus partidos de fin de semana

El centrocampista mexicano Andrés Guardado jugó 70 minutos en el partido del Real Betis vs Real Madrid (Foto: CATI CLADERA/EFE/Archivo)

La actividad de los mexicanos en Europa no comenzó de la mejor manera, el Betis, equipo donde militan los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado inició con una derrota de 1-0 frente al Real Madrid. Sin embargo, el primero mencionado no estuvo presente, pero quien si jugó la mayoría del encuentro (en total 70 minutos) fue Andrés Guardado y el ex americanista, Guido Rodríguez.

El Real Madrid hizo lo posible para sacar el triunfo en la cancha del estadio Benito Villamarín ante el Betis, en el partido de la Jornada 3 de la temporada 2021-22 de LaLiga.

En un primer tiempo muy parejo y con pocas llegadas, el Betis respondió al minuto 11 con un tiro libre cobrado por el francés Nabil Fekir que llegó fácilmente a las manos del arquero belga Thibaut Courtois. El Real Madrid respondió con una oportunidad de gol importante de Dani Carbajal que mandó la pelota encima del travesaño.

Y fue precisamente Carbajal el encargado de hacer el tanto que le dio del triunfo del Real Madrid con un disparo de volea dentro del área a pase de Karim Benzema, al minuto 61. Andrés Guardado se mantuvo en la cancha hasta el minuto 70 cuando fue relevado por Víctor Camarasa. Guido Rodríguez jugó todo el partido mientras que Diego Lainez no fue convocado para el partido.

Por otro lado, el zaguero mexicano, Néstor Araujo, quien milita en las filas del Celta de Vigo, disputó el partido completo de este sábado, aunque su equipo no pudo ver la victoria y cayó 1-0 frente al Athletic de Bilbao, con lo que se quedaron en el intento de conseguir sus primeros puntos de la temporada, en la que llevan un empate y dos derrotas.

Raul Jiménez ha vuelto a la actividad y ha sido importante en el esquema de Bruno Lage (Foto: Andrew Boyers/ Reuters)

No obstante, más jugadores mexicanos verán acción este fin de semana. El primero será Raúl Jiménez con los Wolves, pues enfrentarán al Manchester United e intentarán sumar unidades. Tras su regreso, la estrella mexicana se ha vuelto esencial en el esquema de Bruno Lage que observa con atención su evolución y podría contribuir para obtener el primer triunfo en la Premier League.

Uno de los debuts más esperados era el de Johan Vásquez, cuando el Genoa enfrentara al Napoli, escuadra en la que milita su compatriota, Hirving Lozano. Sin embargo, no será posible verlo en acción aún pues se encuentra en proceso de adaptación.

“Ha hecho cuatro viajes entre Italia y México, lleva tres días aquí y es muy difícil dar una opinión sobre él, lo conocíamos porque lo habíamos visto jugar en la Selección Nacional, pero démosle tiempo de recuperarse y entrenar, luego hablaremos de él”, aseguró el técnico del Genoa, Davide Ballardini.

El Getafe de José Juan Macías, enfrentará al Barcelona en un partido bastante atractivo donde el delantero intentará reconciliarse con las redes y anotar su primer gol en el balompié español.

Héctor Herrera permanecerá en el Atlético de Madrid pese a los rumores de su salida (Foto: Twitter@HHerreramex)

Cabe recordar que José Juan Macías cumplió su sueño de emigrar al futbol europeo en julio pasado y llegó al conjunto español a préstamo por un año con opción a compra. De acuerdo con el sitio Transfermarkt, el delantero se ubicó en el décimo tercer peldaño de los jugadores más valiosos del año en LaLiga, luego de que su valor en el mercado de USD 11.74 millones.

Pese a los rumores de su salida, el experimentado jugador, Héctor Herrera dejó claro que continuará en las filas del Atlético de Madrid y jugará con el cuadro colchonero cuando enfrenten al Villarreal donde intentarán mantenerse en los primeros lugares de la tabla de clasificación de La Liga.

El centrocampista de 31 años no ha logrado asentarse como titular indiscutible en el once de Diego Simeone pero el argentino valora mucho las alternativas que le ofrece en el centro campo.

