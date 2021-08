Entre abucheos y ovaciones: cómo fue el polémico regreso de Renato Ibarra al Club América

REUTERS/Henry Romero

El regreso del delantero ecuatoriano Renato Ibarra al Club América generó todo tipo de críticas en las redes sociales tanto por parte de ex futbolistas como periodistas. Después de haber permanecido 602 días en el exilio, el ecuatoriano volvió a vestir los colores de la institución azulcrema este domingo frente a los Xolos de Tijuana.

Ibarra ingresó al minuto 73 en lugar de Henry Martín y la afición del Estadio Azteca lo recibió entre aplausos y una fuerte ovación. Además, por si fuera poco, el jugador se robó la tarde gracias a la segunda anotación de las Águilas.

Este lunes 23 de agosto, el diario Cancha, de Grupo Reforma, así como otros periódicos deportivos, publicaron en sus portadas la fotografía del futbolista con encabezados como “Golpe de Autoridad”, ¡Así sí!”, “Renació Ibarra” y “De presunto agresor a goleador”. Por si fuera poco, Ibarra se robó la tarde gracias a la segunda anotación de las Águilas.

Sin embargo, esta actitud de la afición americanista y los medios de comunicación fue duramente reprochada por la comunidad de redes sociales y analistas del fútbol mexicano.

@RafaMLOficial

El comentarista David Faitelson culpó directamente a los dueños del Club América, a los directivos y al entrenador Santiago Solario, por “ignorar la responsabilidad social” que carga la institución americanista. Incluso criticó a la Liga MX y a su presidente ejecutivo, Mikel Arriola por haber sido prácticamente “inexistentes”.

“Una pena, yo la verdad me quedé pasmado cuando vi al Estadio Azteca aplaudiendo a Renato Ibarra... pero bueno, qué le vamos hacer, ese es nuestro fútbol, esos son nuestros aficionados, o los aficionados del América, y lo peor de todo es que esa es nuestra sociedad, ese nivel de educación tenemos en el país, qué pena”, declaró Faitelson.

Incluso Daniel El Ruso Brailovsky, uno de los máximos referentes de la institución americanista, aseguró que si el América resultaba campeón con gol de Ibarra no iba a celebrar: “Si el América es Campeón con gol de Renato, no lo voy a festejar; me va a encantar, pero no lo voy a festejar” declaró el Ruso.

“Vivimos en un país en el que asesinan a 10.5 mujeres al día, buena parte de ellas, víctimas de feminicidio y ver portadas así, que hacen este doble sentido, me deja sin palabras”, escribió la periodista Natalia León, de Fox Sports.

Renato Ibarra se estrenó como goleador luego de su regreso con América (Foto: Twitter/@ResacaAmerica)

“Espectacularizar la violencia machista a cambio de likes, ventas e interacciones no es solo un acto deplorable, es partícipe de la amenaza latente contra las mujeres en todos los espacios y de la consumación de los feminicidios”, escribió la ONG Somos Versus.

No todas han sido críticas hacia el jugador, pues la periodista Carolina de las Salas, durante la mesa de “Jorge Ramos y Su Banda” de la cadena ESPN, hizo mención de que al jugador se le debe otorgar el perdón y que sólo él es el encargado de arreglar su vida personal. Sin embargo, también destacó que si bien no se le debe satanizar, el hecho de que la institución azulcrema lo haya reincorporado al equipo principal es un error.

“Esto no debería ser tema de conversación hoy si el América no lo hubiese ingresado. Y no me refiero a satanizarlo, ni mucho menos. Él tendrá que arreglar sus problemas, recuperar el tiempo perdido, es un ser humano y merece el perdón”, declaró.

Además, la periodista recordó los casos de indisciplina de Miguel Herrera y de varios jugadores de la categoría sub 17 que fueron cesados del club por temas relacionados a la violencia y apuntó a una falta de congruencia en los valores institucionales del América.

Por último, la esposa de Renato Ibarra, Lucely Chalá, sugirió entre líneas que el conflicto con el padre de sus dos hijos ya había quedado en el pasado y que actualmente ambos llevaban una relación cordial. La mujer publicó en sus redes sociales un mensaje en el cual daba los buenos días y deseaba que a todos les fuera muy bien. La publicación fue compartida poco después de la anotación de Renato Ibarra con las Águilas del América.

SEGUIR LEYENDO: