Así festejó Canelo Álvarez en redes sociales su próxima pelea contra Caleb Plant

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Después de largas pláticas y diferentes negociaciones, Saúl Canelo Álvarez llegó a un acuerdo con Caleb Plant y pactaron la nueva pelea para la unificación de las 168 libras. El combate se realizará el próximo 6 de noviembre en La Vegas, Nevada, Estados Unidos. La noticia alegró a todos los fanáticos del deporte, pues después de diferentes altibajos en la negociación, sí se llegó a un acuerdo.

Las empresas promotoras fueron las encargadas de confirmar la nueva fecha del compromiso del Canelo Álvarez y de inmediato la noticia le dio la vuelta al mundo del boxeo profesional.

Por su parte, Saúl Álvarez se encargó de compartirlo con sus seguidores en redes sociales y mostró la felicidad que le causó su próximo combate acordado contra el estadounidense. Una cualidad de Álvarez es que por medio de sus cuentas oficiales en internet publica parte de su vida profesional y privada, así que el anuncio de su nueva pelea no fue la excepción.

Por medio de su cuenta de Instagram, el boxeador tapatío se encargó de informar a sus seguidores su próxima pelea en donde pondrá en juego los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Subió una publicación que la acompañó con la siguiente descripción:

“Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta! 🇺🇸 This Nov 6th we’ll put mexican boxing on top. Let’s go for the missing belt! #Undisputed #CaneloPlant”, escribió.

La fotografía no fue cualquier imagen de él boxeando, sino que se trató de un gráfico especial que sirvió para promover su próxima pelea. En el diseño se alcanza a leer: “On the Road to undisputed Canelo Plant”.

También en sus historias temporales de la misma red social compartió el gráfico pero con animación, es decir que mientras se proyectaba la historia, las letras iban apareciendo paulatinamente. Acompañado del tema Qué más pues? de J Balvin mostró su entusiasmo por su próximo compromiso en el cuadrilátero.

Replicó algunas reacciones de sus seguidores en sus historias temporales con el mismo tema de la música urbana del cantante colombiano.

Su publicación alcanzó cerca de los 581,000 reacciones de “me gusta” y alrededor de 5,000 comentarios.





*Información en desarrollo