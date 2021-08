El crudo relato de Raúl Sarmiento cuando dejó Televisa: “no sé si vuelva a narrar”

Raúl Sarmiento, periodista y comentarista deportivo (Foto: Instagram/@raulsarmientodiaz)

A mediados de 2019, la sección deportiva de Televisa dio un giro radical en la elaboración de su contenido multimedia, ya que las secciones de TDN (Televisa Deportes Network) y Univisión Deportes (de Estados Unidos), se fusionó para dar entrada a TUDN, el nuevo espacio deportivo de la empresa que sería referente único en Centro y Norteamérica.

Con la entrada de este nuevo proyecto, varios contratos no fueron renovados dentro de la compañía y entre los sacrificados estuvo Raúl Sarmiento, uno de los reporteros y cronistas más experimentados de la televisión deportiva mexicana, quien dio un paso al costado de Televisa tras más de 30 años ligado a ella.

Luego de abrir su canal de Youtube e incorporarse al periódico 24 Horas, el creador de la icónica frase “La pelota está en el fondo” se sinceró a través de una entrevista para Apuntes de Rabona, donde tocó fibras sensibles sobre su presente, pero miró con alegría su exitoso pasado como periodista deportivo.

Raúl Sarmiento, periodista y comentarista deportivo en una entrevista para Apuntes de Rabona (Foto: Instagram/Apuntes de Rabona)

En el primer adelanto de la entrevista, Raúl Sarmiento se mostró fiel a su personalidad y mediante enunciados bien estructurados y con un toque de nostalgia, repasó los momentos más duros de su vida, sus mejores experiencias al frente de un micrófono y su particular sentimiento águila, ya que es uno de los referentes del americanismo hasta la fecha.

“Hay momentos difíciles, pero hay que tratar de sacarle algo positivo a todos. Pleitos con compañeros, no haber jugado fútbol profesional, no narrar ahora y decir ‘a lo mejor ya se acabó esta etapa’ es difícil”, afirmó Sarmiento en los primeros compases de la conversación, luego de ser cuestionado sobre los momentos más complicados de su carrera.

A pesar de los sucesos mencionados, fue enfático en aclarar que sus momentos más difíciles no han estado dentro de su profesión, ya que puso como ejemplo el día que perdió a sus padres, con quienes formó un vínculo muy especial y que incluso le trasladaron el sentimiento americanista.

Raúl Sarmiento junto a Ricardo Peláez y un grupo de comentaristas de Televisa (foto: Instagram/@raulsarmientodiaz)

Antes de mencionar cuándo se llevó a cabo el primer gran cambio de su vida, Sarmiento dio un repaso de cómo llegó a los altos mandos de Televisa Deportes en los albores del mundial de Estados Unidos 1994, etapa en la que confirmó su evolución de comentarista y reportero de cancha a narrador de fútbol.

“Hay muchos momentos muy padres e inolvidables. Creo que lo mejor está por venir siempre, no me quedo en el pasado. Disfruté maravillosamente mil cosas; he ido a mundiales, olimpiadas, pero si me quedo en eso, ya no voy a disfrutar lo siguiente”, afirmó Raúl sobre los momentos más especiales en durante su trayectoria.

“Yo creo que puedo hacer todavía muchas cosas, no sé si vuelva a narrar, a lo mejor si hay una buena oferta”

Raúl Sarmiento con Antonio de Valdés, comentaristas de Televisa Deportes (Foto: Instagram/@raulsarmientodiaz)

En este adelanto publicado en el canal de Youtube de Apuntes de Rabona, cuenta con más de 86 mil suscriptores y popular por sus entrevistas a grandes personalidades de los medios deportivos mexicanos, Raúl Sarmiento también explicó cómo fue ser americanista en los años 60, además de los momentos icónicos que vivió en escenarios internacionales.

“He narrado goles de México en mundiales, lo he visto ser campeón del mundo narrando, he visto al América ser campeón, jugando contra el Barcelona y Real Madrid fuera de México, mundiales de clubes, mexicanos ganar una medalla de oro en el estadio... Bendito sea Dios, es lo único que te puedo decir. Ha sido maravilloso”, afirmó en tono de despedida.

Por último, Sarmiento dejó una breve anécdota sobre sus inicios como periodista que ahora en retrospectiva son valorados diferente: “Hace muchos años, un grupo de narradores decíamos: ‘llegando a los 60 acabamos’. A mí la vida, por diferentes circunstancias, me ha presentado esta oportunidad de a lo mejor decir ‘hasta aquí' precisamente en los sesentas, no lo sé”, concluyó.

