Gignac será baja de Tigres debido a una fractura

(Foto: REUTERS/Molly Darlington)

La tarde de este domingo, el goleador de Tigres UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León), André-Pierre Gignac, compartió una mala noticia para toda la afición regiomontana. Después de su regreso de Tokio 2020 informó que presenta una pequeña fractura lo cual le impedirá participar en los próximos compromisos de su club.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Gignac compartió una publicación en donde compartió los malestares físicos que presenta, afirmó que tiene una “pequeñita fractura”, por lo que será baja del conjunto dirigido por Miguel Herrera.

“Con mucho ÁNIMO saldré de esta!! El reto es estar listo la semana contra León!! Una pequeñita fractura no me vencerá Keep Smiling Vamos mis @clubtigresoficial”, escribió en su cuenta.





*Información en desarrollo