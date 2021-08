Chumel Torres se lanzó contra Ana Guevara por su gestión en la CONADE

El comediante Chumel Torres criticó la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE (Foto: Instagram @chumeltorres // Cuartoscuro)

El presentador Chumel Torres ha estado en la mira de los lectores por sus declaraciones polémicas, así como sus tuits que critican de forma constante al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el youtuber no fue en contra del ejecutivo, en esta ocasión lo hizo en contra de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Cabe recordar que antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, la encargada de la CONADE estimó que la delegación mexicana traería al país alrededor de 10 medallas Olímpicas, el resultado no acompañó su pronóstico y únicamente se consiguieron cuatro preseas de bronce: Alejandra Valencia y Luis “el Abuelo” Álvarez en tiro con arco, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en clavados sincronizados; Aremi Fuentes en la halterofilia y el conjunto tricolor en el futbol varonil.

Recientemente, la ex velocista declaró que no se obtuvieron medallas gracias a que ella no participó “No competí yo, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo” afirmó. Aquello desató múltiples críticas de usuarios en redes sociales. Una de ellas fue por parte del comediante Chumel Torres, quien mediante un tuit calificó de “oro” el sostén de Guevara con los deportistas.

Chumel Torres criticó la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE (Foto: Twitter/ChumelTorres)

El mensaje de Chumel decía: “Medalla de oro en hacerse pend*jos”, el cual se basó en el “apoyo” que se le otorgó a los deportistas mexicanos. Hay que recordar que en 2020 se retiró el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), el cual es regulado por la CONADE, donde ejerce Ana. La abolición del recurso se debió, según el presidente, al desvío de fondos, así como la corrupción que existía alrededor de él.

Según un estudio de la revista Forbes, la ex senadora mandó un oficio a Rosa Torres Dávila directora de Jurídico Fiduciaria del Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), para solicitar la abolición del Fodepar en junio del 2021.

Asimismo, un ejemplo del abandono por parte de las autoridades a los deportistas fue el caso de Alexa Moreno, quien tuvo que gastar de su propio bolsillo para comprar instrumentos de alto rendimiento que le hacían falta para entrenar de forma adecuada en su disciplina, así lo afirmó Frida Martínez, quien trabaja para la agencia deportiva que representa a la gimnasta. En una publicación de Twitter aseveró que los aparatos los compró con el dinero que se le otorgó en el Premio Nacional del Deporte en 2019 en la modalidad “No Profesional”.

Frida Martínez quien trabaja para la agencia que representa Alexa Moreno, aseguró en un tweet que la deportista se pagó sus propios instrumentos con su Premio Nacional del Deporte (Foto: Twitter/ @bluedemonia)

La gestión como directiva de Ana Gabriela Guevara, quien consiguió la plata en los 400 metros en Atenas 2004, no fue recíproca a su carrera deportiva dentro del tartán. Los cuartos lugares acompañaron a los deportistas mexicanos en Tokio 2020, pues en siete competencias se estuvo cerca de conseguir una medalla de bronce, pero para mala fortuna de los aztecas, en los siete se obtuvo el cuarto sitio. Y que según ella, de no haber sido por estar cerca de los terceros lugares, se habrían colgado más preseas de lo presupuestado.

De la misma manera, argumentó que las situaciones y circunstancias a las que llegaron los deportistas fueron diversas. Lo anterior debido al confinamiento de la pandemia. Los atletas por disposiciones relacionadas al Covid-19, no tuvieron los espacios de entrenamiento requeridos para llegar fortalecidos al máximo torneo internacional deportivo. El desempeño estuvo limitado a circunstancias ajenas a los deportistas, tanto en lo económico, como en lo deportivo.

