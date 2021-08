Úrsula Sánchez: quién es y cuál fue su trayecto para clasificar al maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio

Úrsula Sánchez, la atleta de 33 años años, cumplió su sueño de clasificar por primera a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Foto: Instagram/@sanchez_urzula)

La atleta Úrsula Patricia Sánchez García es originaria de Guadalajara, Jalisco. Nació un 14 de septiembre de 1987 y es una de las atletas que representará a México en los JJOO de Tokio 2020. Sus mayores inspiraciones para correr son su hija y Ana Gabriela Guevara, referente del deporte mexicano por ser la primera mujer en ganar una medalla olímpica en el atletismo.

Al igual que a gran parte de los y las atletas mexicanas de alto rendimiento, conseguir el sueño de ir a una máxima justa deportiva fue una experiencia complicada porque ha tenido que solventar sus gastos. Incluso, cuando se convirtió en mamá, tuvo que abandonar por un tiempo su trayectoria en el deporte, lo cual significó no ser reconocida e incluso excluida, de alguna forma, de la representación y el apoyo como deportista.

“Yo quedé como cinco años fuera de todo el proceso, yo estaba totalmente desconocida para muchas personas, aunque he representado a Jalisco desde los 12 años hasta los 19, a partir de esa edad, como a los 23 me desaparecí, y cuando regresé, retomé el proceso para ir a unos Juegos Olímpicos y fue cuando quedé embarazada y otra vez se descartó todo esto. Al regresar de mi embarazo, dos años y medio duré preparándome para ir a los Juegos, pero. En dos años mucha gente no te conoce”. Expresó para una entrevista de Jalisco TV.

Úrsula Sánchez, la maratonista que rompió con los estereotipos de la maternidad y la edad para conseguir clasificar a los Olímpicos de Tokio. (Foto: Instagram/@sanchez_urzula)

A través de los cuestionamientos que le han hecho sobre el ser madre y atleta, de alguna forma ha recibido violencia simbólica por el hecho de ejercer su maternidad y ser una deportista de alto rendimiento. Úrsula, siempre ha expresado que para ella su hija es lo más importante, sin embargo, ella se mantiene firme en sus metas para conseguir estar entre las primeras en los Olímpicos.

La atleta tapatía empezó a correr desde que era pequeña. Con seis años de edad estaba enfocada en su disciplina; el amor a su deporte y su perseverancia, la llevaron a siempre estar cerca de lo que más le gusta: el atletismo.

Úrsula se ha definido como una mujer muy fuerte, determinante y que le gusta cumplir las metas y los objetivos que se propone. Se desempeña en el medio fondo y fondo, corre los 1500, cinco mil y los 10,000 metros. Se ha adjudicado el título de la mejor corredora del país y la mejor centroamericana, por su esfuerzo constante. También, es auxiliar en educación física y deporte, todos los días entrena en la pista de atletismo de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos .

Úrsula Sánchez es corredora de medio fondo y fondo en los 1500, 5 mil y 10 mil metros. (Foto: Instagram/@sanchez_urzula)

Cuando participó en los Juegos Olímpicos Centroamericanos y del Caribe en el 2018, realizados en Barranquilla, Colombia, se llevó la medalla dorada en la prueba de los 10 mil metros planos, posteriormente en los Panamericanos de Lima, Perú 2019 y en el Mundial de Atletismo en Polonia, con una marca de 1:10:19 en la carrera de los 21 kilómetros, destacó porque la hazaña le adjudicó el título como una de las mejores tres mexicanas en dicha prueba.

A pesar de que en septiembre de 2020, un mes antes del Mundial, la maratonista se contagió de Covid-19, siguió con sus entrenamientos, ya que sus síntomas no fueron tan fuertes. En diciembre del mismo año consiguió la marca requisito de la World Athletics con un tiempo de 2:29:11 y logró su paso a los Juegos Olímpicos de Tokio.

