Tonatiú López: el corredor mexicano que se dio a conocer en Tokio 2020

Tonatiú López finalizó en la primera posición en la clasificatoria hacia las semifinales de los 800 metros (Foto: Lucy Nicholson/REUTERS)

Jesús Tonatiú López Álvarez esperanzó a todo México con una posible medalla en atletismo después de quedar en primer lugar de su heat clasificatorio rumbo a las semifinales de los 800 metros en Tokio 2020. El deportista mexicano no figuraba en los focos del deporte azteca, sin embargo, después de su participación en la reciente justa se dio a conocer de manera positiva.

El corredor, especializado en los 800 metros, nació en Hermosillo, Sonora, en el año de 1997. Su primer acercamiento con las pistas se dio por casualidad después de cambiar el futbol americano por el atletismo. En el 2007, con sólo 10 años de edad, decidió incursionar en el mundo de las carreras y comenzar a tomar clases.

Desde muy pequeño, su familia le inculcó el gusto por el futbol americano, por lo cual su idea estaba casi definida por intentar convertirse en profesional de este deporte. Fue hasta que su entrenador comenzó a observar las cualidades y gran potencial de Tonatiú en el área de las carreras de velocidad. De esta manera el mexicano descubrió su verdadera disciplina predilecta y en la cual destó de manera sorprendente.

Tonatiú llegaba a Tokio como uno de los mejores corredores en los 800 metros (Foto: Hannah Mckay/REUTERS)

“Realmente cuando estaba muy chiquito no me gustaba (el atletismo) porque se me hacía muy cansado y tedioso; pero ahorita es mi pasión, me gusta mucho porque libero mucha energía.” comentó recientemente Tonatiú para Récord.

Su ascenso en el atletismo se dio en un contexto de problemas económicos por parte de su entorno familiar. A pesar de las adversidades, el mexicano demostró todo su talento con disciplina, constancia y esfuerzo en cada entrenamiento sobre las pistas. Comenzó a sobresalir en el ámbito local, lo que le dio oportunidad de competir en escenarios de mayor nivel.

Para el 2013, a la edad de 16 años, Tonatiú obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Nacional de Atletismo de 800 metros. Este logro se dio durante su debut en estas categorías. Aquel momento significó un impulso importante a la carrera del nacido en Sonora.

El mexicano debutó en las pistas durante el año 2013 (Foto: Kirby Lee/ USA TODAY Sports)

Después de ingresar a la Universidad de Sonora, López siguió su proceso en búsqueda de seguir mejorando y aumentando su nivel físico y mental. Durante su estancia escolar dentro de las aulas, también consiguió egresar de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte. Con el tiempo demostró que tenia el talento suficiente para sobresalir y dominar sus pruebas a nivel nacional e internacional.

El corredor de 24 años lideró el ranking mundial de los 800 metros de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Su preparación siguió dando frutos en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 cuando se colgó la medalla de oro.

Antes de conseguir su pase a Tokio 2020, el sonorense rompió de nueva cuenta el récord de 800 metros en México. Con este logro se adjudicaba la marca por quinta vez consecutiva. En algunos datos de la disciplina el mexicano fue considerado dentro de la lista de los mejores corredores del mundo en la víspera de los Juegos Olímpicos.

El mexicano se quedó a tres centésimas de llegar a la final de los 800 metros planos (Foto: Aleksandra Szmigiel/REUTERS)

Tonatiú destacó durante Tokio 2020 después de ganar su heat de eliminación de 800 metros con un tiempo de 1:46,14 minutos, con lo que obtuvo su pase a las semifinales de la disciplina. Ya en la antesala de la gran final, López consiguió realizar una gran actuación pero se quedó a tres centésimas de obtener un lugar en la lucha por las medallas. El atleta de 73 kilos de peso marcó un tiempo de 1:44,7 en el cronómetro.

El mexicano ocupó la tercera posición de su carrera en semifinales, por lo que tenia esperanzas de meterse a la final como uno de los mejores terceros. Después de esperar el resto de las carreras, su participación terminó debido a que el keniano, Emmanuel Kipkurui y el británico Elliot Giles consiguieron registrar un mejor tiempo. De esta manera el sueño de Tonatiú se terminó, dejando un grato sabor de boca a todos los aficionados de México.

La carrera de Tonatiú luce con un potencial muy importante para el atletismo en México. Su juventud favorece para pensar que para Paris 2024 llegará con más experiencia y mejor preparación, en búsqueda de subir al podio y enmarcar su nombre en lo más alto del Olimpismo.





