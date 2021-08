Ecatepec en Tokio 2020: quién es Joana Jiménez, la nadadora artística de Xalostoc que compitió en los Juegos Olímpicos

Con apenas 27 años, Joana Jiménez está viviendo sus primeros Juegos Olímpicos (Foto: Instagram/@joanajimenezmx)

Ecatepec es cuna de muchos deportistas que han competido en el máximo nivel, tal es el caso de la futbolista Charlyn Corral, quien se convirtió en la mejor jugadora mexicana de los últimos años tras su paso por el Levante y Atlético de Madrid de la liga española. También se puede hablar del luchador Pentagón Jr., el cual conquistó las arenas nacionales e internacionales con su peculiar estilo.

Sin embargo, este 2021 los reflectores se los llevó Joana Betzabé Jiménez, la única deportista originaria de este municipio del Estado de México que compitió en la disciplina de nado artístico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde quedó en el lugar 12 de dúos.

Nacida en San Pedro Xalostoc el 19 agosto de 1993, se ha convertido en una de las deportistas más destacadas en el Estado de México, ya que obtuvo el Premio Estatal del Deporte Estado de México 2020, luego de que ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 junto con Nuria Diosdado, su actual compañera.

“Es un reconocimiento a toda mi trayectoria deportiva; a lo mejor este premio está enfocado a dos años atrás, pero para mí representa un reconocimiento a todo lo que he hecho desde pequeña, todo lo que me he dedicado y a lo que me he entregado para representar a mi país y a mi estado”, destacó Jiménez al recibir este reconocimiento.

En 2020 obtuvo el Premio Estatal del Deporte del Estado de de México (Foto: Instagram/@joanajimenezmx)

En 2019 obtuvo su título profesional en psicología por la UNAM. Tiene de mascota una pequeña perrita llamada Daysi, a quien le gusta ser aplastada mientras duerme en el sillón. También tiene una tortuga llamada La Nena, la cual se la pasa escondida en su hogar.

Dos de las cosas que más ama Joana en el mundo son escuchar las palabras de aliento antes de salir a competir dentro de una alberca, y las garnachas mexicanas, en especial las gorditas de carnitas con un boing de mango.

Su familia está compuesta por sus padres y un hermano llamado Jorge. Asimismo, se encuentra en una relación amorosa con Frank Salas, quien, de acuerdo a su descripción de Instagram, es entrenador de fuerza y acondicionamiento físico de los Capitanes de CDMX, Astros de Jalisco y la Selección Nacional de Guatemala.

Obtuvo medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Foto: Instagram/@joanajimenezmx)

Rumbo a Tokio 2020

Sus primeras competencias internacionales llegaron a muy temprana edad. Con el paso del tiempo, fue cosechando experiencias y logros hasta que llegó el primero de sus mejores años, el 2017, cuando compitió en el abierto de Japón y el campeonato mundial de natación.

Años antes, en 2013, ya había competido en el campeonato del mundo organizado en España, donde tuvo un discreto paso.

Gracias a esfuerzo y dedicación, la también representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguió llegando a competencias y obteniendo podios, entre los que se encuentran cuatro medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desarrollados el 2018 en Barranquilla, Colombia.

Obtuvo su pase a la final de nado artístico tras una excelente participación al lado de Nuria Diosdado (Foto: REUTERS/Stefan Wermuth)

Con todos estos palmarés y experiencias obtenidas en competencia, Jiménez explotaría en 2019 para obtener una plaza olímpica. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 detendría su sueño de debutar en Tokio 2020, aunque eso no la desanimaba, pues logró obtener más tiempo para entrenar y lograr una mejor rutina al lado de Nuria Diosdado.

De esta manera llegó el 2 de agosto. Dentro del Centro Acuático de Tokio, las sirenas mexicanas lograron pasar la eliminatoria previa en el lugar 13, con 86.5333 puntos. Con ello, obtuvieron su pase a la semifinal, la cual superaron con 173.1523 puntos, cifra que las colocó en el lugar 12 y les dio el pase a la gran pelea por las medallas de este miércoles 4 de agosto.

Al finalizar su participación en Tokio 2020, las sirenas obtuvieron 173.1857 puntos totales. No ganaron ninguna presea, pero dejaron huella en estos Juegos Olímpicos y en los corazones de los mexicanos y ecatepenses que se desvelaron para apoyarlas.

