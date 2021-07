Tokio 2020: por qué los atletas rusos competirán bajo la bandera del ROC

Los símbolos de Rusia no podrán estar presentes en Tokio 2020 (Foto: AP)

El Tribunal de Arbitraje Deportivo prohibió el uso por dos años del nombre, bandera e himno nacional de Rusia debido a la falsificación de pruebas antidopaje en Moscú mientras el laboratorio emisor se regía bajo el mando del Estado Ruso. Esta sanción abarcará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los de invierno del año 2022.

Después del escandalo de dopaje ruso destapado por Richard McLaren, el organismo regulador de atletismo a nivel mundial accedió a la participación de algunos atletas rusos. Sin embargo, estos lo harían bajo el nombre de Atletas Neutrales Autorizados (ANA) durante las competiciones mundiales, mismo que posteriormente seria debatido y cambiado por autoridades antidopaje y Olímpicas.

Luego de la sanción, y con miras a Tokio 2020, los deportistas y equipos rusos tendrán el nombre de “ROC” siglas para nombrar al Comité Olímpico Ruso. Este nombre fue analizado y acordado entre el Comité Olímpico Internacional y la agencia Mundial Antidopaje (AMA), después de que el TAS fallara a favor de la participación de los atletas nacidos en Rusia en los Juegos Olímpicos.

El TAS prohibió a Rusia emplear su bandera y su himno hasta 2022 (Foto: Dominic Favre/EFE)

El nombramiento de ROC hacia la delegación rusa, evita el uso de la palabra “neutral”, que la Agencia Mundial antidopaje sugería para compensar todas las posibles nombramientos y referencias a la palabra Rusia en los uniformes de los atletas que competirán en los Olímpicos. Los deportistas rusos recibieron el nombre de “Deportistas Olímpicos de Rusia” durante los juegos de invierno Pyeongchang, Corea del Sur en el año 2018.

Los deportistas rusos anteriormente ya han adoptado diferentes mantos en sus participaciones en las olimpiadas. De 1900 a 1912 compitieron bajo el nombre de Imperio Ruso. 40 años después, a partir de 1952 y hasta 1988 disputaron sus compromisos bajo la bandera de la Unión Soviética. Posteriormente participaron como parte del Equipo Unificado en 1992 y como Atletas Olímpicos de Rusia en 2018.

Los deportistas rusos anteriormente ya han adoptado diferentes mantos en sus participaciones en las olimpiadas. (Foto: EFE)

Para sustituir al himno nacional ruso, Satanislav Pozdnyakov, presidente del ROC, sugirió utilizar una canción popular de la era Soviética titulada Katyusha. La petición se hizo llegar de manera formal al Comité Olímpico Internacional. Esta canción simboliza el patriotismo de Rusia en tiempos de la segunda guerra mundial. Sin embargo, finalmente se decidió que en caso de que los atletas rusos suban al podio, la melodía será la música del Concierto para piano numero uno del compositor ruso Piotr Tchaikovsky, que el Comité Olímpico Ruso ya ha utilizado en otros eventos internacionales.

“Consideramos necesario encontrar y comprometernos, de preferencia a forma escrita, a un equilibrio racional entre implementar por completo el fallo del arbitraje deportivo y cumplir con los derechos legales e intereses de nuestros deportistas y federaciones”, mencionó Pozdnyakov unos meses atrás.

Una llama Olímpica con bandas en colores blanco azul y rojo correspondientes a Rusia sobre los característicos anillos Olímpicos será la bandera que la delegación rusa usará para sus competiciones y premiaciones en la justa.

La bandera utilizada en los Juegos será la del Comité Olímpico Ruso (Foto: Comité Olímpico Ruso)

El ROC tendrá participación dentro de Tokio del viernes 23 de julio al lunes 2 de agosto. Sus atletas competirán en las pruebas de tiro con arco. voleibol, waterpolo, bádminton, baloncesto 3x3, voleibol de playa, balonmano y rugby 7. Dentro de los deportistas destacados se encuentran Gomboeva Svetlana, Elena Osipova, Ksenia Perova, Galsan Bazarzhapov, Ivanov Vladimir y Sozonov Ivan.

Ante el mundo del olimpismo, el permiso de la participación de algunos deportistas rusos que no estuvieron involucrados en el escándalo de dopaje, ha generado opiniones encontradas. No se puede asegurar que una vez pasada la justa en Tokio la decisión no se vuelva a discutir entre los directivos del Comité Olímpico Internacional.





