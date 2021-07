Los atletas mexicanos a seguir en los Juegos Olímpicos de Tokio

México actualmente acumula un total de 69 medallas a lo largo de todas sus participaciones en la historia de Juegos Olímpicos (13 de oro, 24 de plata y 32 de bronce) En Tokio 2020 buscarán aumentar este número mediante las actuaciones de sus figuras (Fotoarte: Steve Allen/Infobae)

Tokio 2020 es una gran oportunidad para conocer a las futuras estrellas del deporte, y en México no es la excepción. Si bien la pandemia retrasó la competencia por un año; algo duro para los atletas que estaban en proceso de preparación. Esta justa Olímpica está cada vez más cerca y contará con la presencia de atletas que pintan para nuevas figuras mexicanas.

Los recuerdos de Soraya Jiménez, María del Rosario Espinoza, Ana Gabriela Guevara y más llegan cada 4 años cuando los juegos Olímpicos se aproximan. Ahora, las ilusiones pueden depositarse en una nueva camada de deportistas que tienen todo para triunfar en Tokio.

Algunos de los nombres a los cuales hay que prestar atención en tierras niponas son los siguientes: Alexa Moreno (Gimnasia Artística); Josué Gaxiola y José Luis Rubio (Voleibol de playa); Equipo femenil de Tiro con arco; Gabriel Castaño (Natación); Rommel Pacheco (Clavados); Selección varonil de futbol y Briseida Acosta (Tae Kwon Do).

Alexa Moreno

Pese a ser de las mejores, Alexa Moreno nunca ha podido representar a México en los Juegos Panamericanos: Guadalajara 2011 (lesión en la rodilla); Toronto 2015 (fractura de pómulo); Lima 2019, (caída en práctica) (Foto: CONADE)

Nacida en Mexicali, Baja California, tendrá en Tokio 2020 su segunda experiencia Olímpica después de haber participado en Río 2016. Esta vez con 26 años y más experiencias en campeonatos continentales y mundiales se perfila como una de las mexicanas con mayor proyección.

Si bien es cierto que la disciplina en la que compite contará con la presencia de la estadounidense, Simone Biles, no representa algún tipo de impedimento para que Moreno deslumbre con todo su potencial y triunfe; ya ha demostrado que las adversidades no la detienen, como por ejemplo cuando fue duramente criticada por no cumplir un canon estético.

En el Mundial de Gimnasia Artística 2018, realizado en Doha, Alex Moreno entraría a la historia al ser la primer mujer en conseguir una medalla mundial; se llevó el bronce a casa, la prueba en la cual lo logró y en la que es su fuerte fue la de salto de caballo.

Su actuación será en el All Around en el Centro Gimnasia de Ariake del 24 de julio al 3 de agosto en caso de llegar a la última instancia.

Josué Gaxiola y José Luis Rubio

Recientemente se informó que su entrenador, Salvador González, ganador del Premio Nacional del Deporte 2020, no viajará a Japón así que la dupla no contará con el apoyo de quien los formó desde jóvenes en Sinaloa (Foto: Twitter/@CONADE)

El equipo de voleibol masculino obtuvo su pase a Juegos Olímpicos luego de ganar la Copa Continental NORCECA tras vencer al conjunto canadiense. Para definir la dupla que viajaría a Japón, Gaxiola y Rubio de 24 y 25 años respectivamente, vencieron a sus experimentados compatriotas, Juan Virgen y Lombardo Ontiveros, recientemente incorporados al top 10 mundial y representantes de México en la edición pasada, Río 2016.

Esto muestra un claro cambio generacional en el que la sangre joven es capaz de lograr hazañas; es por ello que en Tokio 2020, darle atención al Voleibol playero puede traer sorpresas acompañadas de éxitos. En la pasada competencia olímpica, se llegó a octavos de final, quizá Gaxiola y Rubio puedan llegar más lejos.

En esta edición comenzarán su participación el 26 de julio contra Rusia, seguirá el enfrentamiento contra República Checa y finalizarán contra Letonia, al menos en fase de grupos.

Equipo de Tiro con arco femenil: Aída Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez

Ellas serán el único equipo mexicano que representará al país en esta disciplina, ya que el combinado varonil conformado por Ángel Alvarado, Carlos Rojas y Luis ‘El Abuelo’ Álvarez, perdió el boleto en el mundial de París (Foto: Conade)

Fue en el Campeonato Mundial disputado en París, que el equipo femenil de Tiro con arco mexicano se hizo con su pase para Tokio. Vencieron a las italianas en semifinales y a las estadounidenses en la final, con ello se proclamaron campeonas.

El equipo conformado por Alejandra Valencia, Aída Román y Ana Paula Vázquez es una mezcla de experiencia con juventud y hambre de triunfar; mientras que las primeras dos ya saben lo que es estar en un escenario Olímpico e incluso ganar medallas (Román, plata en Londres 2012 y Valencia oro en Lima 2019); por otro lado Vázquez a sus 20 años es primeriza en el mundo olímpico, pero su calidad no está en duda pues está en el número 36 a nivel mundial en la categoría Recurvo.

El 25 de Julio en el Campo de final Yumenoshima es cuando el equipo buscará ganar una medalla y refrendar su título como campeonas del mundo.

Gabriel Castaño

Rodrigo González y Urbano Zea, fueron los primeros representantes de México en 50 metros libres de Natación en Seúl 1988, incluso González Sesma lo haría nuevamente en Barcelona 1992 (Foto: Instagram / @gabe.castano)

La carrera en el agua es una de las competencias más emocionantes que tiene el torneo Olímpico, y México por primera vez en su historia obtuvo un boleto para competir en los 50 metros libres a través del nadador regiomontano, Gabriel Castaño. Con su marca de 22.01 segundos en la prueba de 50 metros libres, igualaría el tiempo de la Federación Internacional de Natación (FINA), con lo que accedió a JJOO.

Castaño, con 24 años, es miembro de el equipo de natación Penn State Nittany Lions de la Universidad Penn State en Pensilvania; en dicha institución, el nadador es el segundo lugar de la historia en el estilo libre de 50 metros, e incluso es cuarto lugar en el estilo libre de 100 metros.

Su primer participación Olímpica será el 30 de julio en el Centro Acuático de Tokio

Rommel Pacheco

Rommel Pacheco tuvo la oportunidad de incursionar en el mundo de la política mexicana; ganó como candidato a la diputación federal de Yucatán, sin embargo decidió retomar las actividades de deportista de alto rendimiento (Foto: Patrick B. Kraemer/EFE)

No todo son estrellas en su punto de proyección, también hay que seguir a quienes están por despedirse del deporte y de las justas Olímpicas. Rommel, quien tendrá en Tokio sus cuartos juegos y ha decidido retirarse en el más alto nivel.

Su experiencia y medallas le pueden sumar a competir en la modalidad de trampolín 3 metros individual: en su trayectoria acumula 3 medallas de oro (plataforma individual de 10 metros, trampolín de 3 metros, y trampolín de 3 metros sincronizado) y 2 de plata en Juegos Panamericanos (plataforma individual de 10 metros), así como el oro en la Copa del Mundo en Río 2016 en la misma categoría en la que concursará en JJOO.

Tendrá su última cita en el Centro Acuático de Tokio el 2 de agosto, en donde buscará ganar su primera medalla a sus 36 años.

Selección de fútbol varonil

Los 3 refuerzos mayores del combinado azteca son Guillermo Ochoa y Henry Martín del América, así como Luis Romo del actual campeón mexicano Cruz Azul (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

El deporte que quizá genera más expectativa es el balompié, y la selección olímpica responde a esas ilusiones. Lo logrado en 2012 es un hecho histórico, pero revelador también porque expuso de lo que era capaz un conjunto nacional: colgarse la medalla dorada.

Esta nueva generación de futbolistas dirigida por Jaime Lozano, despierta gran interés e ilusión por la calidad de la plantilla. Jugadores como Diego Laínez, Luis Romo, Sebastián Córdova, César Montes o Alexis Vega son elementos que a través de su habilidad pueden comandar a triunfar y subirse al podio. Llegan como los campeones del preolímpico de CONCACAF, y sus sistema de juego vertical sumado a la solidez defensiva los colocan como uno de los favoritos.

Su partido inaugural es el 22 de julio contra la siempre poderosa Francia, reforzada con Gignac y Thauvin; después se medirán contra Japón y cerrarán la fase de grupos contra Sudáfrica.

Briseida Acosta

Briseida tiene un total de 7 medallas de 2013 a 2021 entre Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Campeonatos Panamericanos (Foto: Instagram/@brigideishon)

La leyenda de María del Rosario Espinoza no podrá verse en la más reciente de las ediciones Olímpicas, sin embargo, en su lugar vendrá su compatriota sinaloense, Briseida Acosta. La 3 veces medallista olímpica perdió su oportunidad de viajar a Tokio luego de ser vencida por Acosta en la categoría +67 kg.

Si bien Briseida no es la más joven de las taekwondoines, hay que entender que esto es un cambio generacional, una nueva oportunidad para una nueva atleta. Aunque hay que remarcar que ella no es ninguna inventada, tiene en su poder 2 medallas del Campeonato Mundial de Taekwondo (plata 2013 y bronce 2019) y es la flamante campeona de los Panamericanos de Lima 2019.

El 27 de julio comienza su experiencia Olímpica, en donde buscará honrar el lugar que le ganó a la triple medallista, María del Rosario Espinoza.

