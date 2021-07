Lo que debes saber del Bádminton, la tercera de las raquetas en los Juegos Olímpicos

Pese a que su origen es asiático, el Bádminton de manera oficial comenzó a establecerse en países del continente como China, Japón e Indonesia hasta después de la década de los 50 (Foto: Sergey Dolzhenko/EFE/EPA)

Las raquetas también estarán presentes en Tokio: modalidades como el tenis o el tenis de mesa son quizá las más famosas, pero hay una tercera modalidad que estará en los Juegos Olímpicos 2020: el bádminton, un deporte con tradición y elementos que sin duda llenarán de emoción a más de una aficionado.

Aspectos generales

Este es un deporte de raqueta, pero tiene raquetas diferentes a las del tenis o ping pong: el cuello es más largo que las anteriores y su peso oscila entre los 75 y 90 gramos (una de tenis pesa entre 250 a 300 gramos) para las que son profesionales. En los inicios se fabricaban con madera, pero al buscar mayor eficacia y rendimiento, actualmente se hacen con fibra de carbono en compañía de otros materiales.

Otra diferencia es que en lugar de jugarse con una pelota, se juega con un volante, pluma o gallito, el cual, en lugar de ser únicamente un esférico en su totalidad, es la mitad sujeto a una base de corcho. Además, tiene una forma cónica y cuenta con plumas para darle otro tipo de dinámica a su movimiento.

Las categorías que se llevarán a cabo en Tokio 2020 son: individuales (hombres/ mujeres), parejas (varonil/ femenil) y parejas mixtas. En juegos individuales la cancha debe medir 13,4 m de largo por 5,18 m de ancho; mientras que en las de parejas la cancha tiene una dimensión de 13,40 m de largo por 6,10 m de ancho. En ambas, la red debe estar a una altura de 1,55 metros.

En los juegos de Atlanta 96 se añadió también el dobles mixtos, e incluso un partido entre los dos semifinalistas que perdieron para definir quién obtendría la medalla de bronce. Este formato es el que se ha usado desde entonces (Foto: Andrew Boyers/Reuters)

Las reglas son básicas: se disputa 1 juego al mejor de 3 sets, el primer jugador en alcanzar 21 puntos es el ganador del set; en caso de que se empate a 20 puntos, ganará el primero que obtenga una ventaja de 2 puntos, con un rango máximo de 30, el primero que llegue a esa cifra será el victorioso. El ganador absoluto es aquel que triunfe en 2 juegos.

Historia

La historia de esta disciplina se remonta al continente asiático, más específicamente a la India. El bádminton no comenzó llamando así, su antiguo nombre era “Poona”, (es el mismo nombre de la ciudad india Pune); su popularidad se extendió luego de que oficiales del ejército británico lo vieran y llevaran a su país; posteriormente el duque de Beaufort decidió interesarse y que se practicara en su entonces finca, conocida como “Badminton House”, nombre con el que se asoció mundialmente.

Con el paso de los años este deporte fue llegando a más lugares del mundo, y Estados Unidos no sería la excepción. Fue en este país en donde se creó la Asociación Nacional de Bádminton de los Estados Unidos en el año de 1895, y con ella la unificación de las reglas.

Fue en 1936 cuando surgió la Federación Internacional de Bádminton (IBF); sin embargo, en ese entonces solamente 9 federaciones eran las integrantes: Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, Escocia y Gales; no obstante, en 2006 decidieron cambiar su nombre a Badminton World Federation (BWF).

Hasta 2010, la Badminton World Federation (BWF) cuenta con un total de 167 federaciones afiliadas a lo largo del mundo (Foto: Andrew Boyers/Reuters)

Su llegada a los Juegos Olímpicos no fue desde los inicios en 1896, tuvo que pasar un proceso para que hoy pueda considerarse una disciplina oficial. Su primera aparición fue como deporte de exhibición en los juegos de Múnich 1972; esto no tuvo trascendencia y fue hasta Seúl 1988 en donde volvieron a aparecer, pero igualmente se quedaron en la categoría de exhibición. No fue hasta Barcelona 1992 cuando se reconoció al Bádminton como un deporte oficial en un programa de Juegos Olímpicos.

En dicha edición se jugaron 4 modalidades: individual femenino, dobles masculino y dobles femeninos, y se dieron cuatro medallas por modalidad, incluidos 2 bronces. Los triunfos estuvieron en manos de los atletas indonesios: en la categoría varonil individual, tanto el oro como la plata y bronce fueron conquistados por Indonesia, así también el oro femenil individual.

En el medallero histórico, la nación más ganadora es China, quienes cuentan con un total de 41 preseas (18 de oro, 8 de plata y 15 de bronce), le siguen Indonesia y Corea del Sur con 19 medallas cada una. Sin lugar a dudas Tokio 2020 representa una oportunidad para los países asiáticos para refrendar su hegemonía, o para los americanos, europeos y africanos de mostrarse como serios contendientes en una disciplina históricamente dominada por Asia.

