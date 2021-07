El motivo que llevó a Luis García a no ser entrenador de fútbol

Luis García descubrió que no tenía vocación para ser entrenador de un equipo (Foto: Twitter@RealSociedad)

Una de las grandes figuras de la narración deportiva actualmente se trata de Luis García, que junto con Christian Martinoli logró forjar un estilo en el periodismo deportivo que lo llevó a ser un referente de la televisora de Ajusco.

El ex futbolista del Atlético de Madrid decidió dejar la profesión de futbolista a corta edad, a pesar de que aún se encontraba en forma para seguir compitiendo, prefirió dedicarse a otro trabajo y abandonar las canchas. El último club en el que militó fue en el Puebla de la Primera División de la Liga MX. A los 30 años de edad colgó los tacos de fútbol y los cambió por los micrófonos de la narración.

A pesar de su experiencia gran experiencia como jugador, jamás ha sido entrenador de algún equipo. Aunque no tardó en conseguir un lugar en la televisora de Ajusco hubo una ocasión en donde sí intentó dirigir y aprender las técnicas que llevan a un entrenador a ganar campeonatos, pero hubo un motivo que lo llevó a desechar la idea.

Luis García Postigo dejó el fútbol profesional a los 30 años (Foto: Instagram@garciaposti)

En entrevista con Ángel García Toraño para su programa de YouTube Dos Tiempos con Toraño, el actual comentarista deportivo detalló sobre su abrupta salida del fútbol profesional y los caminos que pudo tomar. Empezó por decir que una vez que llegó a Puebla ya no se sentía a gusto como jugador por lo que la decisión de retirarse la tomó sin pensarlo y salió del equipo camotero.

Describió que un día despertó y supo que ya no quería dedicarse a patear el balón, así que ya no se presentó para el inicio de la temporada con Puebla. Fue así como emprendió el camino para buscar su nueva profesión y cayó en un curso para aprender los secretos del oficio de la dirección técnica de un equipo de Primera División. Luis García apuntó que no tenía claro a qué se dedicaría por lo que su inercia lo llevó al curso de entrenador.

El Doctor García confesó que no lo concretó y lo abandonó inmediatamente, posteriormente vendría una oferta laboral que le pareció más benéfica.

Luis García se convirtió en protagonista de la televisora de Ajusco junto con Martinoli y Jorge Campos (Foto: Cuartoscuro)

“Me retiro a los 30 años y medio, no tenía claro lo que quería hacer. Me metí al curso de entrenador, dos días y dije: ‘güey esto no es para mí, ni cerca’. Dije:’ no, no, ni cerca, no hay manera, es un tema de vocación’. Lo que sí encontré ahí es que no quería ser entrenador de nada, entonces llegó André Marín”, narró García Postigo.

La falta de vocación para enseñarle a los futbolistas y planificar estrategias de juego fueron algunas de las razones donde García no logró visualizarse y abandonó la idea para siempre.

André Marín, periodista de Fox Sport, colaboró de cerca con José Ramón Fernández mientras ambos pertenecían a Azteca Deportes. En cuanto Marín se enteró de que Luis García no tenía un trabajo se acercó a él para proponerle la idea de ser comentarista deportivo en la televisora; el periodista fue el medio que acercó a Joserra con García Postigo.

André Marín invitó a Luis García para trabajar en TV Azteca (Foto: Instagram@garciaposti)

“No sé si él (André Marín) se entere cuando dejé Puebla y me dice:’ oye, hay una posibilidad’ y me sentó a hablar con José Ramón”, detalló el ex delantero mundialista. La oferta de trabajar en la televisión le pareció un reto más atractivo que el de la dirección técnica de un equipo, así que emprendió el viaje y se citó con Joserra.

Una vez que conoció las condiciones labores aceptó y empezó a trabajar de forma inmediata en conjunto con David Faitelson, André Marín, Enrique Garay, Emilio Fernando Alonso entre otros más.

SEGUIR LEYENDO: