Andrés D’Alessandro, envuelto en una polémica por el cambio de camisetas en Nacional-Peñarol: el audio esclarecedor que se filtró

Una vez más, el clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol terminó con polémica. Y el que quedó en el centro de la escena fue Andrés D’Alessndo, quien quiso cambiar la camiseta con Facundo Torres, la figura del rival. Este aceptó, pero rechazó la del ex futbolista de River Plate e Inter de Brasil, entre otros. Molesto, el Cabezón decidió no intercambiar indumentarias y la imagen se volvió viral.

De inmediato, hubo un fuerte cruce entre futbolistas y particulares de ambos planteles. Incluso, Andrés D’Alessandro tuvo un altercado con Darío Rodríguez, ex defensor de la selección de Uruguay y quien forma parte del cuerpo técnico del Aurinegro. La polémica se trasladó de la cancha a las redes sociales con los hinchas. Los de Nacional, criticando al argentino por querer cambiar camiseta con el clásico rival y no entendiendo la “pertenencia” al club, y los de Peñarol, enalteciendo el gesto de una de sus máximas promesas y figuras de Uruguay en la última Copa América de Brasil.

Las versiones eran variadas, hasta que se filtró el audio del propio Facundo Torres en el que explica qué fue lo que ocurrió con Andrés D’Alessndro. El mensaje vía WhatsApp fue enviado a un amigo y allí reconoce que el Cabezón le pidió cambiar la camiseta luego de una infracción. “Va a valer oro, guacho”, reveló Torres sobre lo que le dijo el argentino. Sin embargo, el no aceptar la de Nacional fue lo que generó el enojo de D’Alessandro. “Si querés mándame después una del Inter. Pero la de Nacional no la quiero”, fue la respuesta directa del uruguayo.

Facundo Torres explica la polémica en el cambio de camiseta con Andrés D'Alessandro

“Qué hacés Bro, ¿todo bien? No, lo que pasó fue que cuando D’Alessandro me hace la falta en el segundo tiempo, me pidió la camiseta. Me dijo ‘guacho, me das tu camiseta que va a valer oro’. Le dije que sí. Y después me dijo un par de cosas más. Cuando terminó el partido se la fui a dar, porque él quería que yo se la regale. Y cuando se la voy a dar, él me quiso dar la camiseta de él. Y cuando se la empezó a sacar le dije: ‘no, no. Mirá que yo no quiero tu camiseta. La de Nacional no la quiero. Me dice pero ‘no, ¿cómo que no? Si es mi camiseta. Le digo ‘no, no, después si querés mandame una del Inter, pero la de Nacional yo no la quiero, no te la acepto’. Y me dice, ‘si vos no me aceptás mi camiseta, yo no te acepto la tuya’. Y agarré mi camiseta y me fui”.

El clásico casi que quedó en un segundo plano y el triunfo de Nacional por 2-0 sobre Peñarol para ser el líder del Apertura uruguayo terminó siendo anecdótico. El delantero uruguayo Brian Ocampo anotó a los 26 minutos de la segunda etapa y Camilo Cándido a los 39 del mismo período, para festejar la sexta victoria del equipo montevideano en el actual certamen.

Andrés D’Alessandro (ex River Plate e Internacional de Porto Alegre, Brasil), ingresó en la segunda etapa, mientras que en el equipo visitante fueron suplentes Damián Musto (ex Rosario Central) y Ariel Nahuelpan (ex Nueva Chicago y Tijuana, de México).

Con el resultado, Nacional marcha en el primer lugar del torneo de primera división del fútbol uruguayo, con 20 puntos, y Peñarol sigue sexto con 14 unidades.

Qué dijo Andrés D’Alessandro tras disputar su primer clásico uruguayo:

“Lo ganamos bien, creo que el análisis es positivo. Empezamos bien, después se hizo parejo, ambos tuvimos nuestras situaciones. Nacional en el segundo tiempo encontró circuitos, desequilibrios en los extremos y dominio en la mitad de la cancha. Fuimos un equipo sólido en todas las líneas y cuando eso pasa estás más cerca de ganar”.

“Los clásicos son diferentes. Me tocó vivir varios clásicos y acá es distinto, Nacional-Peñarol se vive de una manera diferente, todo el entorno se prepara de manera especial, por lo que llegás con la adrenalina a mil. Después cuando entrás a la cancha tenés que bajar las revoluciones y saber que es uno de los partidos más importantes. Este fue especial porque hacía muchos años que no se jugaba en el Parque y por haberlo ganado, por seguir en la punta del campeonato, y como un envión anímico para todo lo que se viene. De todos modos hay que tener cautela porque acá no se ganó nada y hay más clásicos por delante”.

“En los últimos años Nacional ha afrontado clásicos muy importantes, clásicos que definían campeonatos, con una responsabilidad muy importante. Los clásicos o te tiran para abajo si perdés, o te tiran para arriba si ganás, pero el antes del partido es igual para los dos, y el equipo lo afrontó con mucha conciencia. Hoy digo que estoy muy contento de formar parte de un partido que va a marcar mucho a los hinchas, a mis compañeros y a mí con 40 años. Con poco tiempo en el club ya me genera cosas”.

“En estos últimos días se dieron cosas particulares. Si Uruguay hubiera seguido en la Copa América no hubiéramos contado con Rochet, Cándido y Ocampo, pero gracias a una gran gestión del club pudieron estar. Lo que hoy hicieron es de destacar, porque durmieron poco, descansaron mal, no pusieron un pero, y el resto es el fútbol, por eso es un deporte tan lindo”.

“Yo no les iba a explicar a mis compañeros cómo hay que jugar un Nacional-Peñarol porque lo saben mejor que yo. Lo que yo les dije es que hay que jugar bien, no solo hay que pelear, no solo hay que meter. El que mejor juega tiene más chances de ganar. Hoy se luchó, pero también se jugó bien y el equipo terminó prevaleciendo”.

“Tenemos dos torneos diferentes, por lo que yo voy a separarlos. Los clásicos se ganan, o si no podés ganarlos no los tenés que perder, pero el clásico del torneo es un partido más dentro de un campeonato que había que ganar para sostenernos en la punta. Los de la Copa son 180 minutos, con reglas diferentes donde tenemos que tratar de que no nos hagan goles de local e ir a la cancha de Peñarol con posibilidades de clasificar”.

