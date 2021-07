Checo Pérez buscará subir al podio en su Gran Premio número 200

(REUTERS)

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, manifestó este jueves en el circuito propiedad de su escudería, antes de afrontar el Gran Premio de Austria, que su “objetivo es subir al podio” en el que será su Gran Premio número 200 en la categoría reina, una cifra que “da para muchos recuerdos”.

‘Checo’, nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco), que cumple este fin de semana 200 Grandes Premios en la categoría reina, ocupa, tras acabar cuarto el de Estiria, el pasado fin de semana, en este mismo circuito, la tercera plaza del campeonato, a sesenta puntos de su compañero holandés Max Verstappen.

“Llegar a doscientos Grandes Premios me recuerda lo mucho que llevo en este deporte”, explicó el mexicano, que afronta su undécima temporada en la división de honor del automovilismo.

REUTERS/Lisi Niesner

“Cien ya me parecía una barbaridad, el tiempo pasa rápido”, dijo Sergio Pérez, que al ganar en Azerbaiyán a principios de mayo, igualó las dos victorias que logró para México el mítico Pedro Rodríguez, que, antes de morir accidentado en 1971 -en las 200 millas de Norisring, en Nüremberg (Alemania)- había ganado los Grandes Premios de Suráfrica, en 1967; y de Bélgica, tres más tarde.

“Lo mejor es que me sigo sintiendo joven y lleno de motivación. No me atrevo a decir si seguiré aquí otros doscientos Grandes Premios más, pero quizás otros cien, sí”, comentó ‘Checo’ este jueves en Austria.

“Mi carrera no fue nunca sencilla, siempre hubo altibajos; y consistió siempre, eso sí, en no rendirse nunca. Tuve momentos de suerte y los tuve de mala suerte. Ha sido todo una especie de montaña rusa (‘roller coaster’)”, manifestó el mexicano este jueves en el circuito de su escudería, que lidera el Mundial de constructores con cuarenta puntos de ventaja (252-212) sobre Mercedes, la gran dominadora de la F1 durante los pasados siete años.

EFE

SEGUIR LEYENDO: