Los Perros del Mal resurgieron en la lucha libre de Japón

La legendaria agrupación de la lucha libre mexicana fue homenajeada en Japón (Foto: Twitter/@Hi5ame)

El legado de Los Perros del Mal, que terminara en 2015 con la muerte de su líder y fundador, el Hijo del Perro Aguayo, continúa en el ring de lucha libre. Sin embargo, en esta ocasión los herederos del grupo surgieron del otro lado del orbe, en NOAH, una de las empresas del deporte del pancracio más populares en las islas niponas. De esa forma, cinco experimentados luchadores le dieron vida a Los Perros del Mal de Japón.

En los últimos días, la empresa japonesa había sido asolada por cuatro personajes. NOSAWA Rongai, YO-HEY, Kotaro Suzuki e Ikuto HIdaka. Ellos, sin un nombre definido, se habían encargado de incomodar al resto de los luchadores de la división junior desde el 2020. Sin embargo, con la reciente integración de Eita, quien abandonó la compañía Dragon Gate, se formó la temible quinteta.

No obstante, no fue sino hasta el evento de “Muta the World” cuando se volvió oficial el nombre de Los Perros del Mal de Japón. Dejando atrás el trío, YO-HEY, Rongai y Eita se unieron a Suzuki e Hidaka y declararon la rivalidad directa en contra del equipo conocido como Stinger.

El paso de Eita por México fue crucial para la fundación del nuevo equipo (Foto: Facebook/Japones Del Mal)

La presencia de luchadores japoneses en las empresas de lucha libre mexicana no es extraña. De hecho, a lo largo de los años más recientes, su notable estancia ha ocasionado el conflicto y la rivalidad con los deportistas nacionales. Por esa razón, han sido mayormente acogidos por colegas pertenecientes al bando de los rudos, entre los cuáles destaca el grupo formado por el Hijo del Perro Aguayo.

De ahí el origen de la nueva legión de luchadores. Eita, quien forma parte de los Perros del Mal de Japón, tuvo un paso relevante en su carrera profesional por la lucha libre mexicana. Incluso formó parte del equipo original, aunque lo hizo a través del subgrupo llamado Los Japoneses del Majunto con Daisuke Hanaoka y Douki, por lo que conoció de cerca la esencia e identidad del polémico grupo de rudos.

De esa forma, Eita fue parte fundamental solamente para dar a conocer a los Perros en Japón, pues no estuvo a cargo de la gestión. El principal interesado fue NOSAWA Rongai, quien, de acuerdo con el sitio web especializado Superluchas, se acercó directamente con la familia Aguayo para solicitar el permiso para rendir homenaje al Hijo del Perro Aguayo. Así lo confirmó Khan del Mal, sobrino de Pedro Aguayo.

La muerte del fundador en 2015 marcó el declive de la agrupación (Foto: Twitter @FerGless)

Los nuevos integrantes utilizan playeras con el mismo diseño del equipo original y la pusieron a la venta. El precio de la prenda fue establecido en 4400 Yenes, es decir, cerca de 790 pesos mexicanos, aunque se agotó en las primeras horas posteriores a su lanzamiento.

Los Perros del Mal

La agrupación nació en 2004, cuando el heredero del legado establecido por Perro Aguayo decidió volverse rudo en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Así, la canción “Perros”, interpretada por el Cartel de Santa, se volvió una de las bandas sonoras más reconocidas por los aficionados al pancracio en México, pues musicalizaba la entrada de los integrantes del clan. En principio, el hijo de la leyenda compartió el liderazgo con Héctor Garza y se integraron Damián 666 Mr. Águila y Halloween. Así se mantuvieron hasta 2008, cuando el grupo salió de la empresa.

Héctor Garza también fue uno de los pilares de Los Perros del Mal (Foto: Twitter / @RafaDato2)

Incursionó con éxito como una empresa independiente, pero en 2010 también probaron suerte en la empresa de Lucha Libre AAA y permanecieron por algunos años más. El primer obstáculo para el equipo fue la muerte de Héctor Garza, en 2013, quien fue víctima de cáncer pulmonar. Dos años más tarde, el 21 de marzo, el líder y principal personaje falleció por un traumatismo cervical durante una función en Tijuana.

Desde entonces, Los Perros del Mal dejaron de tener protagonismo y los miembros que se mantuvieron hasta entonces decidieron finalizar el histórico clan en 2018. A lo largo de su historia, luchadores como Konnan, Blue Demon Jr., L.A. Park, Shocker, Booker T, Latin Lover, El Terrible, Black Warrior, entre muchos otros respaldaron la frase “Dios perdona, los perros no”.

