“Esperamos a más de 40 mil mexicanos en el mundial”: Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar

Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México durante entrevista para Infobae (Foto: Karina Hernández / Infobae)

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está cada día más cerca y a menos de dos años de su comienzo, los retos por los que atraviesa su organización no han sido impedimento para dejar de soñar con un mundial que promete romper paradigmas, pues por primera vez en la historia, el torneo de fútbol más importante del mundo llegará al medio oriente.

Debido a la cultura y a las costumbres del país sede, además de su polémica designación por parte de la FIFA en el 2010, Qatar 2022 acumula varios años remando contra corriente de un gran sector de la opinión pública, razón por la cual Mohammed Alkuwari, el embajador de Qatar en tierras aztecas, abrió sus puertas para platicar con Infobae México sobre la organización de este mundial y su perspectiva bajo los ojos lationamericanos.

“Creo que habrá muchos aficionados mexicanos Qatar”, afirmó Mohammed Alkuwari. “En Rusia había como 35 mil aficionados, entonces creo que para 2022 podría haber más de 40 mil seguidores durante el mundial, especialmente porque podremos tener Qatar Airways aquí en México y conseguir paquetes con vuelos, boletos de partidos, metro, autobús... La gente puede tener mucha facilidad para transportarse”, mencionó el embajador respecto a la accesibilidad que tendrá la afición mexicana.

Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México durante entrevista para Infobae (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Al ser cuestionado sobre las diferencias en cuanto a costumbres y tradiciones de occidente, en particular respecto a los países latinoamericanos como Argentina y México, Alkuwari negó rotundamente que pueda existir un quiebre de ideas entre los dos tipos de cultura, en especial por la diversidad que existe en su tierra.

“De intercambio cultural no hay mucha diferencia. Muchos latinos viven en Qatar y también de muchas partes del mundo como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa y África”, afirmó sobre las diversas nacionalidades que radican en el medio oriente. “Por ejemplo, mucha gente cree que no hay alcohol en el país, pero no, es un país abierto. Puedes tomar alcohol, hay en todos los hoteles, restaurantes, bares, antros y hasta fiestas en la playa. No creo que haya choques culturales”, sentenció.

Mohammed Alkuwari también se animó a dar algunas recomendaciones a los seguidores mexicanos que asistan a la justa, con especial énfasis en la rica cultura que tiene Qatar más allá de la modernidad de sus construcciones.

“Creo que el país es muy hermoso, las playas, la arena, el zócalo que se mantiene intacto desde hace 100 años, entonces todo es muy clásico”.

Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México durante entrevista para Infobae (Foto: Karina Hernández / Infobae)

“Les recomiendo que coman allá, que tomen chai, café árabe, que fumen shisha y compren artesanías... Hay muchas maravillas en el país, no todo son torres y modernidad, hay identidad y a la gente le gusta su cultura”, afirmó Mohammed Alkuwari para Infobae México respecto a las partes más características de Qatar.

Además, el embajador no quiso desaprovechar la oportunidad para hablar sobre los extraordinarios avances que tiene la infraestructura mundialista con más de un año de anticipación, en contraste con otras sedes que suelen tener listas las obras a falta de escasas semanas para la inauguración:

“Ahorita casi el 90% o más de los estadios ya están listos. En diciembre de este año tendremos la Copa Árabe en Qatar y ahorita tenemos la clasificación para esta copa, entonces podremos tener una especie de examen o simulación para los estadios, casi un año antes del mundial. El metro también está listo este año, por lo que podremos ir, por primera vez en la historia, a dos partidos de mundial en un solo día”

Vista general del interior del estadio Al Janoub, uno de los primeros en inaugurarse umbo a la Copa del Mundo 2022 de fútbol en Al Wakrah, Qatar (Foto: REUTERS/Corinna Kern)

Además quiso eliminar de tajo los rumores que giran alrededor de injusticias laborales y explotación en las obras mundialistas, por lo que dio a conocer todas las garantías que ofrecen a los trabajadores en Qatar:

“Sobre la reforma laboral en Qatar, creo que somos el único país del mundo que tiene límite salarial, entonces nadie permite que un trabajador gane menos de 11 mil pesos al mes, además tienen salud, transporte y hospedaje. Los rumores no son ciertos. Los trabajadores no permiten trabajar con más de 40° centígrados. Cuando esto ocurre se les permite laborar en la tarde y noche. Nunca forzamos gente para trabajar”, enfatizó el embajador Mohammed Alkuwari para Infobae México.

“Sobre la pandemia, no sé cómo va a estar el mundo en ese momento, pero en el mundial de clubes de este año, todos los aficionados tenían que llevar una prueba PCR nueva cada tres días para poder ingresar. Ojalá que esta pandemia termine antes de la Copa del Mundo, si no, habrá una reducción de aforo”, concluyó Alkuwari sobre las consideraciones sobre los efectos de la pandemia durante el evento.

La inauguración del Mundial de Qatar 2022 está programada para el 21 de noviembre de 2022 en el Estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad de Jor, donde la selección anfitriona dará inicio al último mundial de 32 selecciones en pleno invierno y será la antesala a la expansión prometida por la FIFA a partir de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

SEGUIR LEYENDO: