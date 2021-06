México podría perder sede de Copa del Mundo 2026 por grito homofóbico

El presidente de la FMF, aseguró que México podría quedarse sin sede para la Copa del Mundo 2026 (Foto: José Méndez)

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, aseguró en conferencia de prensa que las sanciones por el grito homofóbico para la Selección Mexicana podrían costarle la sede para la Copa del Mundo 2026 que compartirá junto con Canadá y los Estados Unidos.

También dijo que no se puede tener la aspiración de ser anfitrión de una máxima competencia a nivel de selecciones si no se tiene la capacidad para frenar este tipo de acciones. Así, De Luisa aseveró que está presente el riesgo de no asistir al Mundial de Qatar 2022, añadido a la cancelación del Mundial de 2026, donde México figura como sede de la justa.

Las penas de la FIFA se dieron a conocer luego del grito en los partidos de la selección juvenil para el Preolímpico de la Concacaf. Dicho castigo repercutirá en el tema futbolístico y económico, se tendrán que jugar dos partidos como local a puerta cerrada, así como una multa de 60 mil francos suizos (poco más de un millón 340 mil pesos mexicanos). Aún se desconoce si la sanción repercutirá a la selección mayor.

La Selección Mexicana erradicó el grito homofóbico en el partido contra los Estados Unidos de la Nations League. (Foto: Ralph Lauer)

De la misma manera se investiga por el mismo motivo el partido que la selección mayor disputó frente a su similar de Islandia en Dallas, de la Nations League. El representante de la federación invitó a la afición mexicana a poner un alto “paremos ya, paremos ya por favor. El grito además de ser discriminatorio, lejos de identificarnos como la gran afición que sí lo somos, nos está alejando de nuestra selección”.

Además agregó que las penas podrían llegar a costarle la sede para el Mundial de 2026, ya que el veto comienza con multas, partidos de suspensión a puerta cerrada, deducción de puntos; perder partidos y la exclusión de una competencia o torneo. Aunque aún no se hacen oficiales las sedes para la siguiente copa del mundo, las evaluaciones sí tendrían un cargo negativo con las presentes penalidades.

No es la primera ocasión que la Femexfut recibe una multa por parte de la FIFA debido al grito que la afición ejerce al momento en el que el portero rival despeja. En el 2017 se llevó el caso al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), éste resolvió que se tendría que pagar una multa por el hecho. En el 2018, durante el mundial de Rusia, la federación tuvo que pagar 200 mil pesos mexicanos por tal razón. De la misma manera, en marzo de 2021 en el juego de México vs Canadá del Preolímpico de Concacaf rumbo a Tokio 2020 se vio bajo lupa el desempeño de los seguidores mexicanos.

La campaña para erradicar el gesto discriminatorio continuarán en los partidos locales de la selección (Foto: Twitter / @pedritosilva)

En 2019 se creó una campaña en la que participaron medios de comunicación y jugadores para tratar de erradicar la conducta y posteriores sanciones mayores que perjudiquen al cuadro azteca. Lo anterior, no se ha logrado. Para este año, en mayo se inició una nueva campaña, en esta ocasión se activó un protocolo, en el que se desalojó a las personas que realizaron el gesto, así como la suspensión del partido en juego por dos minutos.

Es sabido que de a poco se ha suprimido el grito en algunos estadios de la Liga MX, así como en encuentros de las distintas selecciones nacionales de todas las edades. Por ello, en la conferencia de prensa, se planteó el seguimiento de la campaña que ha ayudado a frenar la actitud de la afición.

