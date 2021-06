La proyección de Santiago Baños sobre los refuerzos extranjeros para América

El director deportivo de América habló de sus proyecciones de los fichajes extranjeros para el Apertura 2021 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El club América atraviesa por un periodo de reajustes y renovaciones para encarar el nuevo torneo Apertura 2021, Santiago Solari, director técnico del equipo, buscará a los mejores jugadores que puedan sumar victorias para el cuadro azulcrema.

Actualmente la institución ya tiene en su plantilla el número de jugadores extranjeros que permita la Liga MX con la modificación a su reglamento, por lo que se creyó que ya no habría más contrataciones; sin embargo, con la reciente declaración de Santiago Baños Reynaud, presidente deportivo del América, causó gran polémica en torno a la planeación que tiene sobre los posibles fichajes.

Baños Reynaud explicó que de concretarse la salida de un extranjero, el Nido Águila podría traer un refuerzo que tiene en mente Solari, pues explicó que aún se encuentran en negociaciones para concretar ese paso dentro del club, todo lo detalló en entrevista para TUDN.

Santiago Baños habló sobre los posibles contratos con jugadores extranjeros (Foto: Captura de pantalla Youtube Club América)

“No cerramos la puerta a alguna incorporación, todo viene planeado con el cuerpo técnico de la mano y en el mismo canal. No llegaron refuerzos sin que estén autorizados y platicados con el cuerpo técnico”.

Añadió que el conjunto americanista es un equipo que se caracteriza por reforzarse con cada nuevo torneo, todo con el objetivo de fortalecer las debilidades que presentaron durante el último torneo y encarar una nueva temporada para buscar el título de liga.

Hasta el momento, la saga de Coapa ya tiene los 10 jugadores extranjeros que podrían tener actividad en el Apertura 2021; ante los rumores y especulaciones sobre la salida de algunos jugadores que no aportaron acciones al club en el último torneo, Santiago Baños aclaró las condiciones en las que se encuentra la institución respecto al tema.

Aunque el director deportivo no dio nombres de qué jugadores se les buscaría un nuevo equipo el primero que pinta para esa plaza es Renato Ibarra (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Estamos abiertos a alguna otra incorporación, tenemos al día de hoy las 10 plazas de extranjeros cubiertos, entonces tendríamos que liberar una plaza para que pueda integrarse alguien más, pero todavía tenemos tiempo para ver si se puede definir esa última incorporación”, detalló.

Aunque el director deportivo no dio nombres de qué jugadores se les buscaría un nuevo equipo el primero que pinta para esa plaza es Renato Ibarra, ya que en 2020 el club se desvinculo de él debido al caso de violencia de género que enfrentó ante las autoridades policiacas.

El segundo jugador que podría tener sus minutos contados con América se trata de Nicolás Castillo, a pesar de que en 2019 mantuvo un desempeño regular debido a diferentes lesiones, en 2020 el chileno no tuvo participación con el equipo a causa de las complicaciones de salud que lo dejaron fuera de las canchas.

El segundo jugador que podría tener sus minutos contados con América se trata de Nicolás Castillo (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Al no ser los fichajes esperados, serían los primeros extranjeros en salir; ante esta situación Baños añadió que ambos cuentan con contrato que los vincula a América pero se les estaría buscando un nuevo equipo para que continúen su carrera ya que no son contemplados para los planes de América de cara al Apertura 2021; sin embargo, hasta el momento no hay negociaciones por alguno de los dos.

“Santiago (Solari) pretende traer a un extremo por derecha que tenga más profundidad, pero estamos buscando. Repito, es en base a que pueda salir algún extranjero, sé que tenemos una oferta por alguno de ellos podremos hacer la incorporación”.

Según Santiago Baños, Solari quiere traer un extremo por derecho extranjero (Foto: EFE/Miguel Sierra)

Sobre la posible salida de Roger Martínez, aclaró que no se concretó la oferta que tenían y que el jugador se encuentra trabajando con el equipo en la pretemporada.

Por el momento, de acuerdo con declaraciones del director deportivo, el objetivo primordial de la institución es la de ganar los torneos que tiene en puerta, el de la Liga MX y la Concachampions, donde el conjunto azulcrema demostró sus habilidades y deseos de coronarse campeón.

