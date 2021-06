Julio César Chávez Jr. arremetió contra su padre con sus polémicas declaraciones

Julio César Chávez Jr. se enfrentará a Anderson Silva (Foto: Instagram/jcchavezjr)

En una velada marcada por el último combate de su padre, Julio César Chávez Jr. también se medirá al brasileño Anderson Silva. Sin embargo, previo al encuentro, el pugilista envió un duro mensaje a su padre.

“Tengo un hijo, Julio, tiene ocho meses. Si a él le gusta boxear, si entrena bien y es bueno, pues es su decisión. Yo voy a encargarme de apoyarlo siempre y, como los políticos, hablar bien de él, no como mi papá. Aunque hagan las cosas mal, voy a hablar bien de él”, declaró Chávez Jr. en entrevista con Los Angeles Times.

Cabe recordar, que todo se remonta a la pelea en la que Chávez Jr. cayó frente a Mario Cazares en el Gran Hotel de Tijuana. Uno de los más críticos con su actuación fue su padre, pues afirmó que “le faltó hambre” contra el exverdugo de Canelo Álvarez.

Por otro lado, Chávez Jr. dejó claro que a pesar de todo, la relación con su padre es buena: “ Nos llevamos muy bien y con mis hijos, es un buen abuelo, pero tiene su forma de ser. Todavía sigue haciendo peleas y sigue entrenando y a veces tiene sus altibajos, pero es buena persona. Así como lo ves, así nos llevamos. A veces se enoja, pero tengo muy buena relación”, afirmó.

Chávez Jr. dejó claro que se volvería a enfrentar a Canelo (Foto:Foto: AP)

Además, destacó que vivirá una velada especial en su combate contra Silva, pues su padre y su hermano Omar también se subirán al ring: “Es algo especial porque vamos a pelear toda la familia. Algo que será grabado para siempre. La pelea de mi papá es de exhibición, pero aún así va a subirse al ring, va a ser para la historia y lo más importante porque también va a tener un rival diferente, un rival duro. Pienso que el espectáculo y la historia ahí van a estar”, aseguró en la charla.

Chávez Jr. también fue cuestionado respecto a la posibilidad de que se enfrente por la revancha con “Canelo” Álvarez, a lo que respondió que todo se trataba de mercadotecnia: “No sé, la verdad. No es que yo haya dicho que quiero pelear con él. Simplemente que el boxeo hoy en día es de mucha mercadotecnia, pues ahora están metiendo muchos YouTubers. Entonces yo pienso que es una pelea que vendería mucho más que cualquier otra pelea que él esté haciendo. Si algún día él quisiera enfrentarme otra vez como yo lo hice la primera vez, sería una pelea interesante y que todo el mundo quisiera ver”.

El pugilista, ha causado controversia por su comportamiento en redes sociales pero Chávez Jr. dejó claro que siempre intentará ser lo más natural posible: “Trato de ser yo, natural. Todo comenzó porque yo me di cuenta de que hay mucha falsedad. Todo es actuado, todo es premeditado ,pero a mí se me ocurrió hacer las cosas a la primera”.

Chávez Jr. vivirá una velada especial en su combate contra Silva, pues su padre y su hermano Omar también se subirán al ring(Foto: Instagram/jcchavezjr)

Asimismo, agregó que la gente ve con buenos ojos el contenido que comparte en sus redes: " La gente qué puede ver que no haya visto y pienso que es eso, el verte, equivocándote, haciendo tontadas, así que vi que a la gente le gustó y nunca he tenido problemas por mostrar cómo soy, así que bueno que me ha ayudado”.

Chávez Jr. tiene muy claros sus objetivos para su encuentro con Silva y quiere la victoria: “Ganar, ganar contundentemente, demostrar que el boxeo es boxeo, que las artes marciales es otra cosa, aunque va a ser una pelea difícil y sobre todo que en términos mediáticos sé que va a sonar”, concluyó.

