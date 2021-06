Quién es Iker Moreno, el “Messi mexicano” que firmó con el América

Iker Moreno se unirá a las filas azulcremas (Foto: Instagram@ikermoreno03)

Iker Moreno es un joven jugador de 17 años que fue apodado por el referente histórico del futbol portugués Luis Figo como el “Messi mexicano”. Ahora el futbolista firmó un contrato con el América. Aún no se tiene certeza sobre cuál fue la división de las Águilas que arropará al jugador.

Moreno, mostró a través de sus redes sociales que ya se encontraba en las instalaciones Coapa y añadió una fotografía en la que se le ve firmando el contrato. “Un nuevo camino, una nueva meta, un nuevo destino. Vamos por más”, escribió.

Cabe recordar, que el exdelantero lusitano detectó al joven jugador en unas visorías hechas por su plataforma, Dream Football, y gracias a eso comenzó a probarse en diferentes clubes de la Liga MX.

Iker Moreno, ya había acudido a Coapa en el año 2015 pero no pudo ingresar al club. Más tarde se probó en la Sub-15 del Querétaro en 2018 y en 2020 estuvo en las inferiores del Atlético de San Luis.

Las cualidades futbolísticas de Iker Moreno sobresalieron desde los cuatro años de edad y fue su papá quien lo inició en el camino del futbol. Se abrió paso por las escuelas de Osos del Campestre y Galácticos Celaya. Actualmente, uno de sus más grandes sueños, es llegar a jugar en la liga europea.

Iker Moreno es apodado el Messi mexicano (Foto: Instagram@ikermoreno03)

En una entrevista para El Sol del Bajío , Moreno estuvo acompañado de Lucas Vignale, quien se encuentra al frente de Galácticos Celaya. En la charla, confesó que la posición que domina es interior derecho e izquierdo, y su meta a corto plazo es debutar en el máximo circuito de algún equipo profesional. Mientras que uno de sus objetivos más ambiciosos a largo plazo, es llegar al Real Madrid o a algún conjunto del Viejo Continente.

Iker lleva el futbol en la sangre, pues es sobrino del icónico jugador, Gerardo Torrado: “El futbol es lo que siempre me ha gustado, mi familia siempre ha estado en el futbol por mi tío Gerardo Torrado, y yo desde que estaba bebé es lo que me apasionaba, en un futuro me visualizo jugando en Primera División y luego jugando en Europa”, declaró.

Desde pequeño mostró buena visión de juego, inteligencia en sus jugadas, y cuando llegó al club potosino, el “Messi Mexicano”, fue bien recibido por sus compañeros y entrenador.

Por otro lado, Iker dejó claro que su estadía en Galácticos Celaya, fue una etapa muy especial y que recuerda con cariño, pues fue ahí donde se inició en el mundo del balompié: “Fue una etapa donde la pasé muy bien, me enseñaron a disfrutar del futbol”.

Iker Moreno compartió la firma de contrato con los de Coapa (Foto: Instagram@ikermoreno03)

Ahora, el joven continúa desarrollándose en las canchas donde ha demostrado las habilidades que posee. En ese sentido, dijo que el apoyo de sus padres ha sido muy importante durante su recorrido en el futbol. Incluso, recordó que cuando salía de la escuela le llevaban su comida para acortar tiempo y que pudiera llegar puntual a sus entrenamientos.

Asimismo, mencionó que su padre siempre lo acompañó a sus partidos y lo grababa para atesorar esos recuerdos. Además, tuvo la oportunidad de viajar acompañado de sus progenitores a la Copa Dallas, realizada en el país vecino.

Moreno tiene en mente continuar con sus estudios y aseguró que, en cuanto pueda terminar la preparatoria, seguirá preparándose. Le encantaría estudiar una ingeniería o administración de empresas. Aunque sabe que es complicado estudiar y practicar futbol, tiene claro que con disciplina y esfuerzo, puede conjuntar las dos cosas.

