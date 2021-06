Atlético de Madrid mantiene su inversión en Liga MX; qué cambios habrá en San Luis

Atlético de San Luis se mantendrá en la Liga MX (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Después de haber quedado en la última posición de la tabla porcentual y verse obligados a pagar la multa de MXN 120 millones, se rumoró que los inversionistas mayoritarios del Atlético de San Luis pondrían a la venta su porcentaje. No obstante, después de que circularan rumores sobre los posibles compradores, los directivos del Atlético de Madrid confirmaron su estancia en la Liga MX, aunque realizarán una restructuración en el equipo.

Por medio de un comunicado emitido en la cuenta oficial de Twitter de la Liga MX, la entidad fue informada por el club ibérico de su deseo por mantener en pie su proyecto en México. De igual forma celebraron la acción pues esa acciones “manifiestan las capacidades y potencial del futbol mexicano, el cual busca el constante desarrollo en camino de su excelencia profesional a favor del espectáculo”, se lee en el documento.

Por su parte, el Atlético de San Luis informó que para Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid: “Nuestra apuesta por el Atlético de San Luis es firme y decidida (...) Se trata de un proyecto que tiene un extraordinario futuro, como lo demuestra que hayamos recibido varias propuestas interesadas en entrar a formar parte del accionariado del club”.

Con la inversión del equipo español consiguieron el bicampeonato que les dio el ascenso en 2019 (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Y es que en las últimas semanas comenzaron a difundirse rumores sobre el supuesto abandono de los madrileños. Incluso el publicista Carlos Alazraqui, propietario de la marca Club de Cuervos, equipo popularizado en una serie dentro de una plataforma de streaming, afirmó en un espacio que ya había encaminado la compra del equipo.

“Ah y no les he platicado. Ya compramos el San Luis. El Atlético de San Luis con unos gringos. Sí, el socio estaba con los Astros. Todavía no puedo anunciarlo, no se los puedo decir (cómo se va a llamar el equipo), pero ya se imaginan el nombre. Por eso lo compramos”, afirmó en una charla difundida por medio del programa “Atypical TeVe”.

Con la afirmación, la opinión pública y diversos medios colocaron al publicista como el nuevo accionista mayoritario. En la misma posición se encontró Jeff Luhnow, que fue gerente general de los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis, de la MLB y con quien habría encabezado la operación financiera. Otro de los rumores fue la probable materialización del Club de Cuervos en la vida real.

Desde su llegada, el equipo español ha invertido cerca de 40 millones de dólares (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Sin embargo, todas las versiones fueron sepultadas. Aunque Miguel Ángel Gil, la Liga MX y el mismo club anunciaron cambios, estos irán enfocados a la transformación de la estructura administrativa. Alberto Marrero continuará a la cabeza del proyecto como presidente. Sin embargo, en esta ocasión contará con el apoyo de Jacobo Payán en la vicepresidencia económica.

Las primeras incorporaciones anunciadas fueron las de Severiano García, quien cuenta con experiencia en negocios con TV Azteca y Atlas, y será director general de futbol. Además Rodrigo Incera, quien tuvo el mismo cargo en Puebla, se desempeñará en la dirección general. Ellos cuentan “con una experiencia contrastada y que nos permitirá afrontar los ambiciosos objetivos que nos proponemos”, aseguró Gil

Con el anuncio, las versiones sobre la conversión a Club de Cuervos fueron descartadas (Foto: Henry Romero/REUTERS)

La decisión de dar continuidad al proyecto está fundamentada en la inversión que los madrileños han realizado desde que el equipo jugaba en la Liga de Ascenso. De acuerdo con el portal especializado en finanzas en el futbol Transfermarkt, se han gastado USD 34 millones en refuerzos. De igual forma, con su llegada a México tuvieron que pagar USD 750 mil por participar en la liga de plata, así como USD 3.2 millones para adquirir el 51% de las acciones de la entidad, de acuerdo con el portal ESPN. Entre otros pagos, la cantidad ronda los USD 40 millones.

La continuidad podría ser una buena noticia para la afición que ha seguido al equipo potosino desde la existencia del San Luis Futbol Club. Al ser una de las plazas con mayor tradición, el arraigo del público con el equipo del estado es uno de los más constantes, motivo suficiente para alentar a un equipo constante y que pueda brindarles satisfacciones deportivas.

