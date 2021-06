Dani Alves fue convocado en Brasil y jugará los Juegos Olímpicos de Tokio con 38 años

Dani Alves volverá a ponerse la camiseta de la selección brasileña (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Dani Alves fue convocado para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en la Selección de Brasil. El histórico lateral de 38 años disputará su primera cita olímpica e irá por la medalla de oro, uno de los pocos títulos que le quedan ganar en su carrera profesional.

“Dani tiene un perfil de liderazgo y una grandísima experiencia en la selección, nos agregará muchísimo, el universo lo sacó de la Copa América pero lo colocó en los Juegos Olímpicos, que es un título que le faltaba. Es un momento único para su carrera”, declaró el entrenador del Sub 23 brasileño André Jardine en la conferencia en la que expuso la lista de 18.

Después de que se confirmara la baja de Neymar, a quien el París Saint Germain le impidió participar (la estrella del PSG está disputando la Copa América en su país), la Confederación Brasileña de Fútbol dio un golpe con la inclusión de Alves, que quedó al margen de la nómina de Tite para el certamen continental que se disputa en Brasil.

El seleccionador de la Verdeamarelha Sub 23 aclaró: “Hay algunos deportistas que son una referencia en el mundo del deporte, y uno de estos es Dani Alves, que, por donde pasa, siempre es campeón. De hecho, acaba de sacar al Sao Paulo de una sequía de títulos que se alargaba desde 2012. Si no está en la Copa América es por una lesión”. Hay que recordar que Dani Alves fue elegido mejor futbolista de la Copa América 2019.

El futbolista del San Pablo será uno de los tres mayores de la lista de convocados junto al arquero del Atlético Paranaense Santos y el defensor del Sevilla Diego Carlos (vale recordar que por la postergación de la cita olímpica que iba a llevarse a cabo el año pasado por culpa de la pandemia del coronavirus se les permitirá a los jugadores de 24 años a participar en la competencia).

Brasil será cabeza del Grupo D y debutará el 22 de julio contra Alemania en el Estadio Internacional de Yokohama. Tres días más tarde disputará el segundo encuentro contra Costa de Marfil en el mismo escenario y definirá la clasificación a cuartos de final (es potencial rival de Argentina) el 28/7 ante Arabia Saudita en Saitama. Los dos mejores de cada zona pasarán a la siguiente ronda.

El ex Barcelona y PSG, que con la camiseta de su selección nacional ganó Sudamericano Sub 20 (2001), el Mundial Sub 20 (2003), las Copa América (2007 y 2019) y las Copa Confederaciones (2009 y 2013), será una baja sensible para el San Pablo de Hernán Crespo: se perdería los duelos por los octavos de final de la Libertadores ante Racing programados para el 13/7 y 20/7.

Los brasileños defenderán el título de campeones olímpicos que obtuvieron en Río de Janeiro 2016, en la que fue la primera medalla de oro de su historia tras las platas de Los Ángeles 84, Seúl 88 y Londres 2012, y los bronces de Atlanta 96 y Beijing 2008.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BRASIL PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

· Arqueros:

Santos (Atlético Paranaense)

Brenno (Gremio de Porto Alegre)

· Defensores:

Dani Alves (San Pablo)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Nino (Fluminense)

Gabriel dos Santos Magalhães (Arsenal)

Diego Carlos (Sevilla)

· Mediocampistas:

Douglas Luiz (Aston Villa)

Bruno Guimaraes (Olympique de Lyon)

Matheus Henrique (Gremio de Porto Alegre)

Gerson (Flamengo)

Claudinho (Bragantino)

· Delanteros:

Malcom (Zenit de Rusia)

Antony (Ajax)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Matheus Cunha (Hertha de Berlín)

Pedro (Flamengo)

