Carlos Alazraki podría volver realidad a los Cuervos; confirmó la compra del San Luis

El publicista confirmó la compra del Atlético de San Luis (Video: Twitter / @AuriazulesWeb)

Con la eliminación del ascenso y el descenso en la Liga MX, los movimientos financieros y las inversiones cuentan con menores índices de riesgo. En ese sentido, los equipos han atraído el interés de empresarios nacionales y extranjeros. El caso más reciente es la compra de las acciones del actual Atlético de San Luis donde, debido a que el publicista Carlos Alazraqui se encuentra entre los negociantes, podría cambiar el nombre a “Cuervos”, equipo nacido de una serie mexicana.

“Ah y no les he platicado. Ya compramos el San Luis. El Atlético de San Luis con unos gringos. Todavía no puedo anunciarlo, no se los puedo decir (cómo se va a llamar el equipo), pero ya se imaginan el nombre. Por eso lo compramos”, aseguró durante su intervención en el programa Atypical TeVe.

Información en desarrollo*