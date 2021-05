Aseguran que Zinedine Zidane dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Zinedine Zidane es uno de los máximos ídolos de la historia del Real Madrid (Reuters)

Zinedine Zidane ha dejado de ser el entrenador del Real Madrid. El hombre que supo ganar tres Champions League como técnico del conjunto español, decidió culminar su ciclo luego de cerrar la temporada sin títulos y en medio de una ola de rumores que señalan que la dirigencia ya tiene apuntado su reemplazo.

Quien dio la primicia fue el periodista italiano Fabrizio Romano y minutos después el sitio AS confirmó que fuentes le aportaron la misma data. El ex futbolista de la institución les habría manifestado a la dirigencia que su renuncia es indeclinable e inmediata este miércoles.

El francés, ídolo de la institución, tenía contrato hasta junio de 2022, pero optó por terminar su vínculo luego de una extenuante campaña que tuvo a su equipo en la semifinal de la Champions League y como escolta del Atlético en La Liga. Tras el desgaste de estos meses y después de no cosechar trofeos, el galo dio el portazo.

Ahora, el gran misterio es quién será su sucesor, aunque desde hace semanas que la prensa española asegura que Florentino Pérez ya tiene acordado el arribo de Massimiliano Allegri, ex técnico de la Juventus. El italiano, que ganó 11 títulos con la Vecchia Signora y que también se desempeñó al frente del Milan y del Sassuolo, nunca dirigió fuera de su país, por lo que será su primera prueba de este estilo y nada menos que al frente de uno de los clubes más poderosos del mundo.

Además, este miércoles también acordó su salida Antonio Conte, del Inter de Milan, por lo que se especula con que el hombre que viene de ser campeón de la Serie A también sería una de las opciones barajadas en las oficinas del club español. En noviembre, el propio estratega italiano había revelado que “varias veces” estuvo cerca de llegar al Santiago Bernabéu, pero que prefirió “aplazar esa oportunidad”.

En caso de que no se diesen algunas de estas llegada, el Plan C sería la asunción de Raúl González, leyenda de la institución quien ahora se desempeña como técnico al frente del FC Castilla, equipo filial del Real Madrid. Sin embargo, la prensa local señala que el ex número 7 quiere seguir ocupando este cargo más tiempo hasta estar completamente preparado para llegar al banco del Santiago Bernabéu.

De esta manera se termina el segundo ciclo de Zidane en el conjunto blanco en su rol de entrenador. El Primero fue el más glorioso, durante el cual cosechó 9 trofeos, incluidas tres Champions League consecutivas, récord en la era moderna de la competición, aunque el segundo paso tuvo dos vueltas olímpicas, la más recordada fue en La Liga 2019/20 que le arrebató al Barcelona en un sprint final espectacular disputado luego del parate por la pandemia del coronavirus.

El futuro del francés es un misterio, aunque la Juventus sueña con contratarlo. El conjunto italiano quiere reunir al técnico con Cristiano Ronaldo, pero para eso debería acordar una salida de su actual entrenador, Andrea Pirlo.

SEGUIR LEYENDO:

Artículo en desarrollo