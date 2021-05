“Lo que la sociedad no necesita”, David Faitelson se lanzó contra futbolistas del Club América

David Faitelson criticó la indisciplina de cuatro jugadores de las Águilas (Fotos: Instagram @rogermartinez94 / @richardsanchez / @nicolasbenedetti10 / @leosuarez96)

Los reflectores de la opinión pública, de nueva cuenta, están dirigidos hacia una polémica protagonizada por futbolistas del Club América. En esta ocasión, cuatro de ellos fueron señalados por haber participado en una fiesta, un día después de haber eliminado a Portland Timbers, de la MLS, y a una semana de comenzar su participación en la liguilla del Guard1anes 2021. Las críticas comenzaron a hacerse notar, entre ellas, la de David Faitelson.

“Otra vez, futbolistas siendo un ejemplo de lo que la sociedad no necesita… Qué pena que, primero, se degraden ellos mismos y a sus familias y luego que lo hagan con su preciada profesión. No cabe duda que el patear un balón no te transforma en un tipo pensante o inteligente”, afirmó el periodista y analista de ESPN por medio de su cuenta verificada de Twitter, @Faitelson_ESPN.

El pasado lunes 24 de mayo de 2021, la revista TV Notas difundió un video e imágenes donde se observa a Roger Martínez y Nicolás Benedetti en la sala de una casa junto a un par de mujeres. De acuerdo con el testimonio de uno de los asistentes, quien asegura ser amigo de los futbolistas, los organizadores de la reunión se encontraban en notable estado de ebriedad.

David Faitelson arremetió contra los personajes y los ejemplificó como aquello que la sociedad no debe tener (Foto:ESPN)

Aunque en las imágenes se observa a los dos hombres mencionados, la fuente anónima aseguró que no fueron los únicos jugadores presentes. “Pero te voy a contar algo, Roger y Nico no eran los únicos jugadores que fueron a esa ‘fiesta’. También fueron Leo Suárez y Richard Sánchez, mediocampistas de las Águilas, quienes estaban como espectadores mientras a Roger y a Nico les hacían su baile”, aseguró.

De acuerdo con su testimonio, los sucesos ocurrieron el pasado 6 de mayo. Ese día, los directivos del equipo acordaron organizar una reunión en las instalaciones del equipo. El motivo fue celebrar su clasificación a la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf, así como su participación en la liguilla del Guard1anes 2021, que comenzaría una semana después frente a los Tuzos de Pachuca.

Al término de la convivencia, Martínez, Benedetti, Sánchez y Suárez, partieron a un domicilio, rentado de manera conjunta, ubicado en la colonia colonia Lomas del Pedregal, en el Sur de la Ciudad de México. Una vez ahí, y a pesar de las restricciones deportivas y sanitarias impuestas por el equipo, los participantes continuaron con la fiesta donde “hubo mucho alcohol y desenfreno”, relató la fuente.

Richard Sánchez también asistió al encuentro después del convivio en las instalaciones de Coapa (Foto: David García/ EFE)

“A la fiesta llegaron unas mujeres muy guapas que iban con toda la intención de pasársela muy bien (...) pero quienes se la pasaron de lo mejor con ellas fueron Roger Martínez y Nico Benedetti, aunque al final todos le entraron a la diversión”, dijo. Además, confirmó que “como todos estaban tomados, la fiesta se salió de control”.

Al enterarse, el periodista recordó un suceso similar que ocurrió en 2020 con cuatro jugadores de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara. No obstante, en aquel momento, una de las asistentes señaló a Dieter Villalpando como el sujeto que, presuntamente, quiso agredirla sexualmente. Como resultado, el mediocampista fue separado definitivamente de la institución. En tanto, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez, fueron puestos en lista de transferencia. Ninguno de ellos volverá a vestir la camiseta de Chivas, aseguró el director deportivo Ricardo Peláez.

La Comisión Disciplinaria investigará a los jugadores por violar el protocolo sanitario y notificará al Club América su determinación (Foto: Twitter@OdiameMas1916)

“‘Matábamos’ a los futbolistas de Chivas y decíamos, casi asegurábamos, que eran indisciplinados por ser ‘mexicanos’. ¿Y qué me dice usted de los del América? ¡Por favor! ¡Qué vergüenza!”, señaló en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, el Club América no ha emitido posicionamiento alguno acerca de las imágenes difundidas. No obstante, la Liga MX turnó el caso a la Comisión Disciplinaria para su investigación, toda vez que los jugadores incurrieron en la violación de los protocolos sanitarios. En ese sentido, el equipo podría ser acreedor a una multa de hasta 100 mil pesos.

