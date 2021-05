Alicia Cervantes podrá jugar con Chivas la final de vuelta de la Liga MX Femenil

Alicia Cervantes jugará el último partido de la gran final del Guard1anes 2021 (Foto: Twitter/@Chivas)

Luego de que la jugadora de Chivas, Alicia Cervantes, abandonara el terreno de juego en el partido de ida de la gran final de la Liga MX Femenil por una lesión, más de un aficionado se quedó preocupado ante su posible ausencia en el próximo partido contra Tigres. Sin embargo, de acuerdo con el informe médico, Cervantes no sufrió una lesión de gravedad, por lo que podrá jugar en la gran final sin problema alguno.

“Después de los exámenes realizados a ‘Licha’ se descartó una lesión muscular, por lo que continuará con su trabajo en cancha de la mano con el área médica, con miras a llegar en óptimas condiciones a la Final de Vuelta del próximo lunes 31 de mayo”, se lee en el reporte médico.

Es preciso destacar que Alicia es pieza fundamental en la alineación de Edgar Mejía, por lo que el diagnóstico dejó más tranquilos a todos. Chivas tendrá que recuperarse luego de la derrota 2-1 frente a Tigres y, sin duda, la jugadora rojiblanca puede ser un factor determinante, pues fue la goleadora en el Clausura 2021 y finalizó la temporada regular como la segunda mejor, al conseguir 17 anotaciones, sólo una por debajo de Allison González, del Atlas.

Hablar de Alicia Cervantes es hacer referencia a una de las mejores jugadoras de Chivas y, en general, de toda la Liga MX Femenil. Sus números y su citación a la Selección Mexicana hablan por sí solos.

Alicia Cervantes se convirtió en la máxima goleadora de Chivas (Foto: Instagram@aliciacervantes24)

La atacante debutó en el torneo Apertura 2017 de la Liga MX, el campeonato inaugural. Lo hizo vistiendo los colores de Atlas, en donde demostró rápidamente sus cualidades y se proclamó como la tercera máxima anotadora del semestre con 9 tantos. A pesar de que en lo deportivo le iba muy bien, tuvo muchas dificultades en su vida.

Licha cobraba un salario de $1,500 mensuales, por lo que no le alcanzaba para vivir dentro de los márgenes correctos. “¿Cómo iba a seguir jugando por cualquier cosa, por mil 500 pesos? El gerente me dijo que no me podían dar el aumento. Me dijo: lo que tienes, es lo único que te podemos dar, no podemos más”, confesó en enero de 2018. No tuvo otra opción que colgar los botines y buscar un nuevo trabajo.

Los directivos y cuerpo técnico de Rayadas de Monterrey, al darse cuenta de su desempeño, la tentaron y lograron ficharla para su equipo. La delantera disputó 58 partidos entre Liga y Liguilla, donde anotó 12 goles. Además, se consagró como Campeona del torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil luego de vencer a Tigres en la Final.

Alicia Cervantes disputará su primera final con las Chivas de Guadalajara (Foto: Instagram@aliciacervantes24)

Tras mostrar gran nivel en el cuadro de Monterrey, Licha fue tentada con una oferta de Chivas a la cual no se pudo resistir. En dos torneos con el Rebaño Sagrado marcó 32 goles en 35 apariciones, por lo que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Con estos números ya es la máxima goleadora en la historia del equipo.

La jugadora de ahora 27 años, confiesa lo feliz que la hace poder estar dentro de la cancha con el club de Guadalajara: “Creo que se refleja en la cancha lo feliz que estoy. En cada partido he demostrado que estoy en donde quería estar, en el equipo de mis amores. En cada partido se refleja la sonrisa que tengo y el amor que le tengo a este club”, admitió.

En el torneo Guardianes 2021, Alicia Cervantes lleva 2 gritos en la Liguilla y se enfrenta a uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva: su primera Final con las Chivas de Guadalajara.

SEGUIR LEYENDO: