Enrique Bermúdez “vuelve” a insultar a Kalusha por el fallo contra Cruz Azul

El “Perro” Bermúdez recreó la polémica narración en la que insulta a Kalusha (Foto: Facebook de Enrique Bermúdez)

La historia del fútbol mexicano también alberga distintos escenarios dignos de comedia, producto de errores insólitos, algunas conatos de bronca, intercambio de palabras o incluso narraciones que se hicieron parte de la cultura popular entre los aficionados; sin embargo, ninguna como la parodia que un imitador de Enrique Bermúdez realizó sobre una falla de Kalusha Bwalya en un Clásico Joven.

Tras aquel video publicado en redes sociales más de una década atrás, en el que se escucha una voz muy parecida a la del Perro insultar al jugador africano por errar un disparo sin portero dentro del área, el youtuber español, Zabalive, consiguió que el comentarista mexicano volviera a narrar la acción y que esta vez fuera él mismo quien dijera la popular ofensa.

Tras dialogar brevemente sobre el impacto que ha tenido la parodia en la imagen de Enrique Bermúdez, a quien muchas personas le continúan responsabilizando por ese supuesto insulto durante una transmisión en vivo, el cronista de 70 años aceptó recrear la parodia que un imitador hizo con su voz y mencionó los improperios sin ningún tipo de censura.

Enrique el "Perro" Bermúdez recreó la parodia en la que un imitador insultó a Kalusha Bwalya tras un clamoroso error vs Cruz Azul (Video: ZABALIVE)

“Kalusha arranca solo desde la media cancha, sigue Kalusha, sigue Kalusha, el marco está abierto, desguarnecido, la tiene, fírmala, ¡fírmala! … La falló Kalusha, ¡pe***jo! ¡qué pe***jo eres Kalusha!”, exclamó el Perro, ya con su voz original y en un momento que hizo sonreír a los involucrados en el video.

Esta reacción fue aplaudida por el presentador, quien además le preguntó cuál es su opinión respecto a esta parodia, que por más de 10 años causó controversia y confusión en un número de aficionados, quienes creían firmemente que se trataba de una narración original por Bermúdez.

“Pegó muchísimo y hoy en día hay gente que me dice ‘Oye Enrique, yo te conozco y tú no eres así. Cómo dijiste eso’, pero no, yo no lo dije. Yo sería incapaz de insultar a un jugador, nunca lo he hecho. Yo he puesto muchos apodos pero siempre buscando el lado positivo y de identidad que incluso muchos me agradecen”

Enrique el "Perro" Bermúdez tiene 70 años al frente de los micrófonos deportivos (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

“Mucha gente lo cree (que era mi voz real) porque la verdad es que sí es un buen imitador y hay varios, eh. Tengo muchísimos imitadores, algunos trabajan en bares, en restaurantes y centros nocturnos”, mencionó el narrador de TUDN.

“La verdad es que no, denunciarlo para nada. La gente que crea lo que quiera, yo sé que no lo hice, Kalusha sabe que yo no lo hice, entonces al fin y al cabo se hizo viral y de alguna manera sirvió para proyectar mi imagen. Además yo tengo varios imitadores míos e incluso una vez, en un centro nocturno había alguien imitándome y lo hacía bastante bien. Cuando terminó se acercó a mi mesa y me pidió disculpas, pero ¿cómo me voy a ofender?, al contrario, me siento halagado”.

Además El Perro dejó en claro que aunque hay otros comentaristas que sí se ofenden cuando los imitan, para él todo gira alrededor de la comedia y hay que tomarlo como parodia.

El Perro dejó en claro que aunque hay otros comentaristas que sí se ofenden cuando los imitan, para él todo gira alrededor de la comedia (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

El partido en cuestión, donde Kalusha Bwalya erró una de las acciones más claras de toda su carrera, se dio en los cuartos de final de vuelta ante Cruz Azul, en la temporada 1995-1996. La ida la había ganado el Club América 3-0 y para el partido pendiente, la Máquina llegó al minuto 90 con el marcador 2-0, por lo que en el último suspiro se sumó a un tiro de esquina el guardameta celeste para intentar completar la remontada.

Tras no conseguir el empate, Kalusha se enfiló rumbo a la desprotegida portería rival y concretó la insólita falla, pero al final el América terminó por avanzar en una eliminatoria que los pintaba como víctimas, pues clasificaron vía repechaje, tras finalizar en la undécima posición y con 10 puntos menos que Cruz Azul, quienes terminaron líderes generales en aquel año.

El campeón de la temporada 95-96 fue Necaxa, quien eliminó al América de Leo Beenhakker, Luis García y Zague en semifinales para conseguir su segundo trofeo de liga consecutivo a costa del Atlético Celaya.

SEGUIR LEYENDO: