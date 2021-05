Escalofriante accidente en el automovilismo Brasil: un vehículo voló, chocó contra el muro y el piloto salió ileso

El espectacular accidente del Stock Car Brasil.

Los corazones se paralizaron este domingo en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, donde hubo un fuerte accidente en la segunda fecha del Stock Car de Brasil. Fue un incidente donde se vieron involucrados tres pilotos, pero Gaetano di Mauro (Chevrolet) se llevó la peor parte y tuvo que ser derivado a un hospital para efectuarle estudios. Luego se constató que no tuvo consecuencias físicas.

El choque ocurrió en la segunda carrera del fin de semana cuando Di Mauro se metió entre los autos de Daniel Serra (Chevrolet) y Guilherme Salas (Chevrolet), su vehículo se elevó y luego pegó a gran velocidad contra el paredón en la zona donde se ingresa a la recta principal del circuito que suele recibir a la Fórmula 1. Justamente La Máxima aterrizará para celebrar un Gran Premio el 7 de noviembre, todo supeditado a la situación de la pandemia de COVID-19 en esa fecha.

El impacto causó estupor por cómo embistió de frente el coche de Di Mauro en una zona donde no hay vías de escapes y los vehículos empiezan a entrar a gran velocidad. El protocolo de asistencia se activó y el piloto fue atendido rápido dentro del auto. Luego fue trasladado al Hospital Santa Maggiori, en San Pablo. Después de los exámenes se confirmó que no tuvo inconvenientes físicos, más allá del gran susto que se llevó.

Más tarde, el piloto contó en sus redes que se encontraba bien: “Gracias a Dios yo estoy bien. Fue un accidente muy fuerte. Quiero agradecer a todos los médicos, los enfermeros, todos los que me atendieron en la pista. Estoy muy feliz de estar acá, vivo. También quiero agradecer a todo mi equipo por el auto que tenía y seguro que podía terminar en los puestos top. Estaba dando lo máximo en la prueba. Pelearé mucho para conseguir podios y victorias. Gracias a todos y un gran abrazo”, resumió el competidor del equipo KTF Racing.

El testimonio de Gaetano di Mauro en el hospital.

En tanto que los dos ganadores de las carreras fueron Gabriel Casagrande y el portugués António Félix da Costa, ambos con Chevrolet.

Por su parte, Felipe Massa, quien debutó esta temporada en la categoría, resultó 15º y 7º. El ex F1 se sumó a la especialidad que también otros ex corredores de F1 como Ricardo Zonta (Toyota) y Nelson Piquet Jr. (Toyota) y el ex competidor de la IndyCar, Tony Kanaan (Toyota).

Con 42 años de historia, el Stock Car es la categoría más importante de Brasil y en ella también compite el argentino Matías Rossi (Toyota), que este fin de semana culminó 19º y 21º. El campeonato lo lideran el propio Serra y Bruno Baptista (Toyota), con 64 puntos y tercero es Átila Abreu (Chevrolet), con 62. La próxima fecha será el 19 y 20 de junio en Velocitta, ubicado a 180 kilómetros de la capital paulista.

Gaetano di Mauro se engancha con los autos de Daniel Serra y Guilherme Salas.

El coche de Gaetano di Mauro toma vuelo sobre el auto de Guilherme Salas.

El impacto de Gaetano di Mauro sobre el muro.

SEGUIR LEYENDO