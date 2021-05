“Esto es decepcionante”: Ronald Koeman, lapidario tras el empate del Barcelona con el Levante

Testimonio Ronald Koeman

La igualdad 3-3 en su visita al Levante complicó las posibilidades del Barcelona en la lucha por el título de la La Liga de España. El equipo culé tuvo otra chance de quedar solo en la punta del campeonato, al menos de forma provisoria, pero la desperdició en un partido que durante el primer tiempo lo tuvo controlado y que ganaba 2 a 0. El mal rendimiento en el complemento generó la bronca de su entrenador, Ronald Koeman, que terminado el encuentro dijo lo suyo.

“Los partidos duran 90 minutos y hemos bajado mucho en la segunda parte, con pérdida de balón y ellos han creado con unos centros donde no hemos defendido bien. Esto es muy decepcionante porque no sé si es la primer vez que nos podemos adelante con dos goles de diferencia y no ganamos el partido es demasiado. Esta vez es imposible de entender por qué”, señaló el técnico neerlandés en la rueda de prensa.

“No hay que culpar individualmente. Creo que todo el equipo, defensivamente no hemos estados a nuestro nivel, sabemos que nos cuesta tener nuestra portería (arco) en cero, pero encajar tres goles en 45 minutos es demasiado para este equipo”, subrayó.

El Barcelona se puso 2-0 arriba con goles de Messi (de tijera) y Pedri, pero en la segunda mitad el conjunto local se lo igualó. Incluso el equipo culé se puso otra vez en ventaja gracias a Dembélé, sin embargo, luego le terminaron empatando el partido casi sobre el final

“A veces es dificilísimo de explicar, analizando el partido, en la primera parte estuvimos bien, con buen ritmo, con ocasiones de marcar, nos ponemos 2-0 y en la segunda parte hay más pérdidas, bajamos la intensidad y nos han sorprendido en varias jugadas y después cuesta saber por qué hemos dejado entrar al Levante en el partido”, analizó Koeman.

Luego del encuentro de este martes, el Barcelona suma 76 puntos y quedó a uno del líder de La Liga, el Atlético de Madrid, pero tiene un partido más. Con 75 unidades está tercero el Real Madrid, pero con la misma cantidad de cotejos que los colchoneros.

Lionel Messi jugó un buen primer tiempo donde metió un gran gol y participó del segundo, pero en el complemento su rendimiento cayó (REUTERS/Pablo Morano).

Otras frases de Ronald Koeman

Adiós a la Liga. “Está más complicado, pero siempre depende de ganar los dos partidos y esperar que alguno pierda los demás, pero es muy complicado”.

Responsable. “Siempre me siento el máximo responsable, yo también me pregunto a mí mismo qué hemos hecho en el descanso, porque hemos dicho de mantener la intensidad y luego la hemos bajado. Nos quedamos tocados porque siempre tuvimos nuestras esperanzas, con el 2-0, no esperás un empate”.

Su continuidad. “Siempre se cuestionan a los entrenadores, pero después de esta segunda parte, hay preguntas y lo entiendo perfectamente”.

Nuevo proyecto. “Es una pregunta complicada después de un partido, porque estás muy metido en el partido, y tocado por el resultado final. Esto nos toca hoy, a partir de mañana, toca prepararse para los últimos dos partidos y luego para la próxima temporada, pero primero hay que asumir el empate de hoy, que es mucho”.

Fragilidad defensiva. “A veces no se puede explicar cosas, lo único que ya he dicho varias veces es que hemos empezado con menos agresividad, cuando no tienes tanta intensidad, llegas más tarde. Ha sido un problema en la segunda parte”.

SEGUIR LEYENDO: